Инвесторы в российские фонды фиксируют прибыль - БКС Глобал Маркетс

EPFR Global опубликовал данные по потокам за неделю, завершившуюся в среду. Чистые потоки в российских активах за счет фондов акций и облигаций оказались нулевыми против $50 млн притоков на предыдущей неделе, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. "Данные указывают на продолжающиеся притоки в акции развивающихся рынков, при этом инвесторы в российские фонды фиксируют прибыль, - отмечает аналитик БКС Глобал Маркетс Вячеслав Смольянинов. - Инвесторы не проявляют большого интереса к бондам EM, тогда как российские фонды чувствуют себя хорошо – картина сложилась в целом смешанная и нейтральная. Новость: EPFR Global опубликовал данные по потокам за неделю, завершившуюся в среду. Чистые потоки в российских активах за счет фондов акций и облигаций оказались нулевыми против $50 млн притоков на предыдущей неделе".