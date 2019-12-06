Минфин может начать размещение нового флоатера до конца года - Уралсиб

Минфин может начать размещение нового флоатера до конца года, чтобы сформировать кривую флоатеров, необходимую в связи с началом инвестирования ФНБ, говорится в обзоре Уралсиба.

Минфин в нынешнем году полностью разместил флоатер ОФЗ 24020 объемом 100 млрд руб. с погашением в 2022 г., после чего появились ожидания, что ведомство увеличит объем этого выпуска. В четверг же Минфин обнародовал план вместо увеличения объема уже существующей бумаги предложить рынку новый выпуск, чтобы сформировать кривую флоатеров. Необходимость формирования такой кривой связана с началом инвестирования ФНБ, эта кривая должна послужить бенчмарком для выбираемых проектов (средства ФНБ могут быть инвестированы как по фиксированной, так и по плавающей ставке), отмечает аналитик Уралсиба Ирина Лебедева.

Рассчитывать на массированные размещения ОФЗ с переменным купоном не приходится, Минфин считает, что доля облигаций с переменным купоном не должна превышать 20% от общего объема ОФЗ, сейчас их доля около 15%, так что дополнительный объем не должен быть больше 450–500 млрд руб., чистые размещения на следующий год запланированы в объеме 1,7 трлн руб.

Новый выпуск может быть интересен российским банкам как своего рода замена КОБР, указывает Ирина Лебедева. Это согласуется со сделанными Минфином оценками перспектив рынка ОФЗ: потенциал снижения доходности ограничен, к тому же и ЦБ вряд ли будет дальше столь же агрессивно, как в этом году, снижать ключевую ставку. Также Минфин отметил, что доля нерезидентов в ОФЗ вряд ли будет расти, а спрос с их стороны сконцентрирован в бумагах с постоянным купоном.