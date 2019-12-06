Рубль слегка снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне незначительно дешевеющей нефти

Москва. 6 декабря. Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти в ожидании решения ОРЕК+ относительно перспектив увеличения объемов сокращения нефтедобычи.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,75-63,78 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,76 руб./$1 (+4,0 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 70,79 руб./EUR1 (+2,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,4 копейки к уровню закрытия четверга, до 66,92 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,1 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 6,3 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне немного дешевеющей нефти в ожидании решения ОПЕК+ относительно перспектив увеличения объемов сокращения нефтедобычи. Кроме того, рынок продолжает следить за сигналами Вашингтона и Пекина относительно хода торговых переговоров, а также ждет данных статистики по американскому рынку труда за ноябрь.

Министерство торговли КНР сообщило в четверг, что торговые переговоры с США продвигаются в соответствии с намеченным курсом, несмотря на усилившуюся за последнее время напряженность в отношениях двух стран. Команды переговорщиков от обеих стран продолжают тесное взаимодействие, заявил китайский Минторг.

"Если КНР и США достигнут соглашения по первому этапу торговой сделки, оно должно будет включать в себя снижение соответствующих пошлин", - цитирует Dow Jones официального представителя Минторга Китая Гао Фэна.

В центре внимания трейдеров в пятницу - ноябрьские данные о безработице в США, которые будут обнародованы министерством труда в 16:30 МСК. Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 180 тыс., безработица осталась на уровне 3,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна. Тем не менее, у инвесторов сохраняется надежда, что две страны заключат промежуточную торговую сделку до планируемого Штатами повышения пошлин на очередную порцию китайских товаров 15 декабря, пишет MarketWatch.

Цены на нефть опускаются в пятницу в ожидании министерской встречи стран ОПЕК+. Накануне прошло заседание государств ОПЕК, по итогам которого не было объявлено о принятии каких-либо решений, пишет MarketWatch.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 0,13% - до $63,31 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,07% - до $58,39 за баррель.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в четверг неожиданно рекомендовал увеличить объем сокращения добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 1,7 млн б/с. Источники СМИ сообщили, что ОПЕК поддержал сокращения, но вопрос, как эта дополнительная нагрузка будет распределена между всеми участниками, пока не решен.

Действующая сделка ОПЕК+ предполагает сокращение нефтедобычи на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года до апреля 2020 года. Она была заключена в декабре 2018 года сроком на полгода, а в июле было принято решение продлить ее до апреля 2020 года.

Основная нагрузка по сокращению добычи странами ОПЕК ложится на Саудовскую Аравию. В сентябре Эр-Рияд, готовивший IPO Saudi Aramco, объявил, что страна будет до конца года держать свою нефтедобычу на уровне примерно на 400 тыс. б/с меньше, чем требуют от нее условия соглашения. При этом саудовские власти призвали других членов ОПЕК полностью исполнять свои обязательства (в частности, Ирак и Нигерию), что сократило бы поставки на рынок еще на 400-500 тыс. б/с.