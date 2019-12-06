Решение ОПЕК+ об увеличении сокращения квот на добычу нефти умеренно поддержит цены "черного золота" - Промсвязьбанк

Решение ОПЕК+ об увеличении сокращения квот на добычу нефти на 500 тыс. барр. /сутки окажет умеренную поддержку ценам "черного золота", сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

В четверг на саммите ОПЕК+ все же было выработано решение об увеличении сокращения квот на добычу на 500 тыс. барр. /сутки (1,7 млн барр. /сутки совокупного сокращения) до марта 2020 года. В пятницу рынки ждут официального одобрения этого решения.

"ОПЕК+ и так близка к выполнению этой квоты, однако пока – в основном за счет Саудовской Аравии, - отмечает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов . - Способны ли все страны выполнять обязательства по сокращению, что позволит Саудовской Аравии несколько нарастить добычу после IPO Aramco, а рынкам - сохранить надежды на продление сделки ОПЕК+ на весь 2020 г., неясно. Мы ждем лишь умеренной поддержки ценам со стороны саммита ОПЕК+, что, на фоне сдержанного общерыночного позитива, поможет сегодня фьючерсу на Brent продолжить проторговывать зону 63-65 долл./барр.".