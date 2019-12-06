Утренние прогнозы: борьба "быков" и "медведей" за уровень 2900 пунктов индекса Мосбиржи в пятницу продолжится

По мнению аналитиков, нейтральный внешний фон утром в пятницу поспособствует незначительному плюсу на открытии торгов ауциями, точкой притяжения для индекса Мосбиржи останется уровень 2900 пунктов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в четверг закрылся около нуля. Это можно рассматривать как позитив - коррекция не стала развиваться, и шансы на "рождественское ралли" остаются довольно высокими. Но для этого индексу Мосбиржи сначала надо пробить диапазон 2910-2920 пунктов. В пятницу утром для подъема есть все шансы: после нашего закрытия фондовая Америка подросла, прибавляют с утра и американские фьючерсы, на вечерней сессии фьючерсы на основные российские акции прибавили примерно 0,3%. Ждем открытия российского рынка ростом в пределах 0,4%".

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги символическим снижением меньше 0,1% по индексу Мосбиржи. Из внутренних факторов отметим, что представление Газпромом новой дивидендной политики вновь перенесено на 12 декабря. Учитывая локальный оптимизм на внешних рынках ожидаем возвращения индекса МосБиржи в диапазон 2900-2950 пунктов и проторговку в ближайшие дни его нижней половины".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы вновь ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением не более 0,1-0,3%, вблизи отметки 2900 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2890, 2880 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2910, 2920 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может продолжить свою вчерашнюю консолидацию. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона. Ближайшей точкой притяжения для индекса Мосбиржи останется уровень 2900 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Рынки временно успокоились по поводу затягивания торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, но непреодолимые условия сохраняются. В конце текущей недели инвесторы смогут немного отвлечься от торговых вопросов и вспомнить о важной статистике. Вполне вероятно, что безработица в США может неприятно удивить".