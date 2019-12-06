Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не покажут яркой динамики

Москва. 6 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг умеренным повышением, инвесторы следили за новостями о торговых переговорах США и Китая и анализировали статданные. Министерство торговли КНР сообщило, что торговые переговоры с США продвигаются в соответствии с намеченным курсом, несмотря на усилившуюся за последнее время напряженность в отношениях двух стран. Команды переговорщиков от обеих стран продолжают тесное взаимодействие, заявил китайский Минторг.

Агентство Bloomberg сообщило накануне со ссылкой на осведомленные источники, что США и Китай движутся к заключению соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на то, что напряженность между двумя странами усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна. По словам источников, заявление президента США Дональда Трампа о том, что у него "нет дедлайна" для заключения соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в пятницу после подтверждения Китаем, что торговые переговоры с США продолжаются, несмотря на усилившуюся за последнее время напряженность в отношениях двух стран. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%, южнокорейский KOSPI - 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%. Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна. Тем не менее, у инвесторов сохраняется надежда, что две страны заключат промежуточную торговую сделку до планируемого Штатами повышения пошлин на очередную порцию китайских товаров 15 декабря.

Вместе с тем цены на нефть слегка опускаются в пятницу утром в ожидании министерской встречи стран ОПЕК+. Накануне прошло заседание государств ОПЕК, по итогам которого не было объявлено о принятии каких-либо решений. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $63,28 за баррель, что на 0,17% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на 0,62%, до $63,39 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,12% - до $58,36 за баррель. По итогам торгов в четверг цена контракта составила $58,43 за баррель, не изменившись по сравнению с предыдущей сессией.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в четверг неожиданно рекомендовал увеличить объем сокращения добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 1,7 млн б/с. Источники СМИ сообщили, что ОПЕК поддержал сокращения, но вопрос распределения дополнительной нагрузки между всеми участниками пока не решен. Действующая сделка ОПЕК+ предполагает сокращение нефтедобычи на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года до апреля 2020 года. Она была заключена в декабре 2018 года сроком на полгода, а в июле было принято решение продлить ее до апреля 2020 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,602 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,925 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 декабря вырос на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 649,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-002Р-04" (+0,43%), "Сбербанк-001Р-78R" (+0,35%) и "Газпром БО-23" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-05" (-1,13%), "Газпромбанк БО-17" (-0,31%) и "Роснефть БО-03" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) полностью разместило 6-летние облигации серии 002Р-01R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,97% годовых. Выпуск размещался в рамках второй программы биржевых облигаций "Ростелекома" на 200 млрд рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы, составит десять лет.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 33,84% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-IMOEX_ASN_PRT-42m-001Р-164R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на сумму 507,578 млн рублей и 21,63% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-SX5E-T_W-12m-001Р-167R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 648,999 млн рублей. Срок обращения серии ИОС-IMOEX_ASN_PRT-42m-001Р-164R - 3,5 года, серии ИОС-SX5E-T_W-12m-001Р-167R - 372 дня. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по обоим выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ООО "МФК "КарМани" (прежнее название МФК "Столичный залоговый дом) полностью разместило облигации серии БО-001-03 объемом 250 млн рублей. Сбор заявок на облигации проходил с 27 ноября по 2 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 15% годовых. Выпуск сроком обращения три года размещен по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги размещены в рамках программы облигаций серии БО-001 объемом до 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги можно выпускать на срок до 15 лет, срок действия самой программы - также 15 лет.

Совет директоров ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация" ("Комкор", входит в группу компаний "Акадо") утвердил выпуск облигаций 1-й серии объемом 6,5 млрд рублей. Бумаги номиналом 1 тыс. рублей каждая планируется разместить по открытой подписке на три года. В обращении находится дебютный выпуск облигаций компании объемом 3,5 млрд рублей, размещенный в декабре 2016 года. Ставка текущего купона составляет 12,75% годовых. Дата погашения выпуска - 13 декабря 2019 года. Других выпусков компании в обращении нет.