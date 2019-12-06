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Главная / Мнения аналитиков / Борьба биржевых "быков" и "медведей" за уровень 2900 пунктов по индексу Мосбиржи будет продолжена - ИК "Алго Капитал"
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06 декабря 2019 года 09:43
Борьба биржевых "быков" и "медведей" за уровень 2900 пунктов по индексу Мосбиржи будет продолжена - ИК "Алго Капитал"
Борьба биржевых "быков" и "медведей" за уровень 2900 пунктов по индексу Мосбиржи в четверг не увенчалась уверенной победой одной из сторон, поэтому она будет продолжена и в пятницу, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0,1-0,2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite балансирует на грани положительного и отрицательного изменения. Японский Nikkei225 прибавил 0,3%. "Мы вновь ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением не более 0,1-0,3%, вблизи отметки 2900 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2890, 2880 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2910, 2920 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может продолжить свою вчерашнюю консолидацию. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона. Ближайшей точкой притяжения для индекса Мосбиржи останется уровень 2900 пунктов", - указывает Виталий Манжос.
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06 декабря 2019 года 17:41
Растущая популярность бюджетно-налоговой политики в Европе более важный фактор для евро, чем политические новости - Julius Baer
Растущая популярность бюджетно-налоговой политики в Европе является более важным фактором для евро, чем политические новости, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Более мягкая бюджетно-налоговая политика может снизить давление на денежно-кредитную... читать дальше
.06 декабря 2019 года 16:58
Котировки акций "РусАгро" могут вырасти на ожиданиях открытия рынка Китая для российского экспорта свинины и вероятного роста внутренних цен на свинину в РФ, считают аналитики "ВТБ Капитал Инвестиции". Как говорится в обзоре "ВТБ Капитал Инвестиции", эксперты рекомендуют покупать акции "РусАгро"... читать дальше
.06 декабря 2019 года 16:43
Решение о продлении сделки ОПЕК+ на 2020 год с использованием периодов углубленного сокращения добычи может стать фактором в пользу ускорения роста нефтяных цен в ближайшее время, если же по итогам пятничного заседания ОПЕК+ идея использования периодов углубленного сокращения нефтедобычи будет... читать дальше
.06 декабря 2019 года 16:12
Включение акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE повлечет отток около $100 млн из акций РФ - "ВТБ Капитал"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Включение акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE повлечет отток около $100 млн из акций РФ, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций РФ Ильи Питерского. По оценкам эксперта, акции Saudi Aramco могут быть включены в индексы MSCI 17... читать дальше
.06 декабря 2019 года 16:02
Москва. 6 декабря. Доллар слегка растет, евро развернулся вниз после небольшого утреннего подъема и немного снижается на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль почти не меняется к бивалютной корзине перед решением ОПЕК+ относительно перспектив увеличения объемов сокращения нефтедобычи и в ожидании статданных по рынку труда США. читать дальше
.06 декабря 2019 года 15:42
Включение акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE повлечет отток около $100 млн из акций РФ - "ВТБ Капитал"
ключение акций Saudi Aramco в индексы MSCI и FTSE повлечет отток около $100 млн из акций РФ, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций РФ Ильи Питерского. По оценкам эксперта, акции Saudi Aramco могут быть включены в индексы MSCI 17 декабря 2019 года после закрытия... читать дальше
.06 декабря 2019 года 15:16
Внимание рынка нефти сосредоточено на начавшимся в четверг заседании стран-участниц ОПЕК+ и их намерении продлить действующую сделку по сокращению добычи нефти до середины 2020 года. Также рынок ожидает выхода данных о состоянии американского рынка труда. "Выход слабых данных может спровоцировать... читать дальше
.06 декабря 2019 года 14:52
ВТБ опубликовал неаудированные результаты деятельности по МСФО за октябрь и 10М19, его рентабельность в октябре была одной из самых высоких в этом году за счет низких отчислений в резервы, говорится в обзоре Газпромбанка. Относительную слабость процентного дохода и маржи компенсировал хороший... читать дальше
.06 декабря 2019 года 13:52
Основным событием для рынков до конца дня станет публикация данных по рынку труда и потребительскому доверию в США - ИК "Велес Капитал"
До конца дня основным событием для рынков станет публикация данных по рынку труда и потребительскому доверию в США, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Впрочем, даже в случае выхода неблагоприятных для американской... читать дальше
.06 декабря 2019 года 13:10
Нефтяные котировки сохраняются на уровнях вблизи $63/bbl Brent при поддержке итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК+ - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки сохраняются на более комфортных уровнях вблизи $63/bbl (Brent), получая умеренную поддержку на фоне итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК+, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В четверг комитет рекомендовал странам ОПЕК+ с 1 квартала 2020 года усилить сокращение... читать дальше
.06 декабря 2019 года 12:45
продления сделки без существенного снижения добычи нефти, говорится в обзоре Уралсиба. Окончательное решение ОПЕК+ о продлении соглашения и уровнях добычи ожидается в пятницу, 6 декабря. Мониторинговый комитет ОПЕК+ на уровне министров (JMMC) в четверг принял решение рекомендовать участникам... читать дальше
.06 декабря 2019 года 12:23
EPFR Global опубликовал данные по потокам за неделю, завершившуюся в среду. Чистые потоки в российских активах за счет фондов акций и облигаций оказались нулевыми против $50 млн притоков на предыдущей неделе, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. "Данные указывают на продолжающиеся притоки в... читать дальше
.06 декабря 2019 года 12:06
инфин может начать размещение нового флоатера до конца года, чтобы сформировать кривую флоатеров, необходимую в связи с началом инвестирования ФНБ, говорится в обзоре Уралсиба. Минфин в нынешнем году полностью разместил флоатер ОФЗ 24020 объемом 100 млрд руб. с погашением в 2022 г., после чего... читать дальше
.06 декабря 2019 года 11:50
Москва. 6 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу поднялся к 2910 пунктам по индексу МосБиржи на фоне выросших мировых фондовых площадок на надеждах на торговую сделку первой фазы между США и Китаем, локомотивом подъема выступают бумаги "Норникеля", а в лидерах роста остаются обновляющие свои исторические максимумы бумаги "М.Видео" на дивидендных новостях. читать дальше
.06 декабря 2019 года 11:45
Российская валюта не имеет значимых поводов для более сильного укрепления от текущих уровней - "Нордеа Банк"
Рубль завершает неделю на относительно комфортных уровнях (ниже 64 в паре с долларом и ниже 71 в паре с евро) и не имеет значимых поводов для более сильного укрепления от текущих уровней, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Основным фактором возврата рубля к более комфортным отметкам по сравнению... читать дальше
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