Нефть дешевеет в ожидании заседания ОПЕК+

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг умеренным повышением. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг умеренным повышением, инвесторы следили за новостями о торговых переговорах США и Китая и анализировали статданные.

Министерство торговли КНР сообщило, что торговые переговоры с США продвигаются в соответствии с намеченным курсом, несмотря на усилившуюся за последнее время напряженность в отношениях двух стран.

Команды переговорщиков от обеих стран продолжают тесное взаимодействие, заявил китайский Минторг.

"Если КНР и США достигнут соглашения по первому этапу торговой сделки, оно должно будет включать в себя снижение соответствующих пошлин", - цитирует Dow Jones официального представителя Минторга Китая Гао Фэна.

Агентство Bloomberg сообщило накануне со ссылкой на осведомленные источники, что США и Китай движутся к заключению соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на то, что напряженность между двумя странами усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

По словам источников, заявление президента США Дональда Трампа о том, что у него "нет дедлайна" для заключения соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.

Опубликованные в четверг статданные указали на падение внешнеторгового дефицита США в октябре до минимума с марта 2018 года. Дефицит внешнеторгового баланса в позапрошлом месяце сократился на 7,6% и составил $47,2 млрд по сравнению с пересмотренным сентябрьским показателем в $51,1 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США в октябре до $48,5 млрд с предварительно объявленного сентябрьского уровня в $52,5 млрд.

Тем временем министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 10 тыс. - с 213 тыс. до 203 тыс. Это минимальный показатель с недели, завершившейся 12 апреля.

Акции Nike подорожали на 2,2%, поскольку аналитики Goldman Sachs повысили рекомендацию по бумагам компании.

Цена бумаг Tiffany & Co. снизилась на 0,13%. Американская сеть розничной торговли ювелирными изделиями в третьем финансовом квартале сократила чистую прибыль сильнее, чем ожидалось, ее выручка и сопоставимые продажи также не оправдали прогнозов.

Бумаги Blackstone Group Inc. выросли на 0,8%. Крупнейшая в мире управляющая компания в области альтернативных инвестиций рассматривает возможность сделать предложение о покупке британской iQ Student Accommodation Ltd., предоставляющей жилье для студентов, за 4 млрд фунтов стерлингов ($5,3 млрд), пишет Sky News.

Акции Dollar General укрепились на 1% после того, как американский дискаунтер повысил годовой прогноз прибыли на акцию.

Цена бумаг Kroger снизилась на 3%, поскольку прибыль сети супермаркетов в третьем квартале не оправдала ожиданий.

Акции Slack Technologies Inc. выросли более чем на 4% после того, как компания отчиталась о квартальных результатах и улучшила годовой прогноз.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 28,01 пункта (0,1%) - до 27677,79 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 4,67 пункта (0,15%), составив 3117,43 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 4,03 пункта (0,05%) - до 8570,7 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в пятницу после подтверждения Китаем, что торговые переговоры с США продолжаются, несмотря на усилившуюся за последнее время напряженность в отношениях двух стран.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%, южнокорейский KOSPI - 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.

Министерство торговли КНР сообщило накануне, что переговоры движутся "в соответствии с намеченным курсом", и представители Вашингтона и Пекина продолжают "тесное взаимодействие".

Официальный представитель Минторга Китая Гао Фэн подчеркнул при этом, что "соглашение по первому этапу сделки должно будет включать в себя снижение соответствующих пошлин".

Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

Тем не менее, у инвесторов сохраняется надежда, что две страны заключат промежуточную торговую сделку до планируемого Штатами повышения пошлин на очередную порцию китайских товаров 15 декабря, пишет MarketWatch.

"Основной сценарий, предполагающий заключение промежуточной сделки, не сбрасывается инвесторами со счетов", - отмечает аналитик Daiwa Securities Group Inc. Хидеюки Исигуро.

"Однако не совсем ясно, будет ли отсрочено введение Вашингтоном нового раунда пошлин, запланированное на 15 декабря", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

В центре внимания трейдеров в пятницу - ноябрьские данные о безработице в США, которые будут обнародованы министерством труда в 16:30 МСК. Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 180 тыс., безработица осталась на уровне 3,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В Японии в пятницу дорожают акции машиностроительных компаний: стоимость бумаг Komatsu поднялась на 2%, Kubota - на 0,7%, Makita - на 1,4%. В то же время дешевеют акции ритейлеров: Seven & i - на 0,7%, Welcia - на 1,5%.

В Гонконге лидерами роста являются бумаги Galaxy Entertainment (+2,1%) и Tencent (+1,5%), в Южной Корее - Samsung (+2,2%), в Австралии - Beach Energy (+4%).

Цены на нефть опускаются в пятницу в ожидании министерской встречи стран ОПЕК+.

Накануне прошло заседание государств ОПЕК, по итогам которого не было объявлено о принятии каких-либо решений, пишет MarketWatch.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $63,16 за баррель, что на $0,23 (0,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на $0,39 (0,62%), до $63,39 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,16 (0,27%) - до $58,27 за баррель. По итогам торгов в четверг цена контракта составила $58,43 за баррель, не изменившись по сравнению с предыдущей сессией.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в четверг неожиданно рекомендовал увеличить объем сокращения добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 1,7 млн б/с.

Источники СМИ сообщили, что ОПЕК поддержал сокращения, но вопрос, как эта дополнительная нагрузка будет распределена между всеми участниками, пока не решен.

Действующая сделка ОПЕК+ предполагает сокращение нефтедобычи на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года до апреля 2020 года. Она была заключена в декабре 2018 года сроком на полгода, а в июле было принято решение продлить ее до апреля 2020 года.

Основная нагрузка по сокращению добычи странами ОПЕК ложится на Саудовскую Аравию. В сентябре Эр-Рияд, готовивший IPO Saudi Aramco, объявил, что страна будет до конца года держать свою нефтедобычу на уровне примерно на 400 тыс. б/с меньше, чем требуют от нее условия соглашения. При этом саудовские власти призвали других членов ОПЕК полностью исполнять свои обязательства (в частности, Ирак и Нигерию), что сократило бы поставки на рынок еще на 400-500 тыс. б/с.

"Я думаю, Саудовская Аравия придерживается такой позиции, что она готова сокращать добычу больше при необходимости, но будет требовать выполнения условий соглашения другими странами", - отмечает исполнительный директор IHS Markit Бушан Бахри.