Рынок акций сохраняет хорошие шансы на рост - Алор Брокер

Рынок акций сохраняет хорошие шансы на рост, говорится в комментарии Алор Брокер.

"Российский рынок акций в четверг закрылся около нуля. Это можно рассматривать как позитив - коррекция не стала развиваться, и шансы на "рождественское ралли" остаются довольно высокими. Но для этого индексу Мосбиржи сначала надо пробить диапазон 2910-2920 пунктов. В пятницу утром для подъема есть все шансы: после нашего закрытия фондовая Америка подросла, прибавляют с утра и американские фьючерсы, на вечерней сессии фьючерсы на основные российские акции прибавили примерно 0,3%. Ждем открытия российского рынка ростом в пределах 0,4%", - отмечает аналитик Алексей Антонов.