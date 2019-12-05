Откат рынка акций в четверг был нивелирован выросшей нефтью на новостях из ОПЕК, лидировали металлурги и М.Видео

Москва. 5 декабря. Снижение рынка акций РФ в четверг в рамках фиксации прибыли игроками на фоне наметившейся коррекции фондовой Европы было нивелировано выросшей нефтью на новостях из ОПЕК о предложении обсудить в первом квартале 2020 года дополнительное сокращение добычи нефти. Лидировали в росте акции металлургов благодаря надеждам на торговую сделку первой фазы между США и Китаем, а также обновили свои максимумы акции "М.Видео"на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2899,29 пункта (-0,05%, днем индекс опускался в район 2880 пунктов), индекс РТС - 1430,39 пункта (+0,03%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,3%.

Доллар просел до 63,86 рубля (-0,1 рубля).

Выросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,1%", "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,7%)," Северстали" (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6% и +1,1% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,3%).

Подешевели рублевые акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Мосбиржи" (-1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%).

В США индексы накануне выросли впервые за четыре сессии. Президент США Дональд Трамп днем ранее сказал, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в Штатах, запланированных на ноябрь 2020 года. Однако, по словам осведомленных источников агентства Bloomberg, заявление президента о том, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%), однако наметилась коррекция в Европе (DAX, FTSE просели на 0,5-0,7%) и Штатах (индекс S&P500 проседает на 0,1%).

Нефть в четверг продолжила рост на фоне поступающих новостей с саммита ОПЕК+, цена Brent к 18:50 МСК на $0,6 превысила уровень суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $63,73 за баррель (+1,2% и +3,6% накануне), январская цена WTI - $58,92 за баррель (+0,8% и +4,2% в среду).

Накануне нефть подскочила на статистике Минэнерго США, показавших падение запасов нефти за прошлую неделю на 4,86 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,7-1,5 млн баррелей.

Эксперты рассчитывают, что нефтедобывающие страны смогут договориться о продлении действующего соглашения или даже о дополнительном сокращении добычи.

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность снижения производства нефти, по крайней мере, на 400 тыс. баррелей в сутки в дополнение к действующему соглашению, предусматривающему сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Dow Jones со ссылкой на представителей картеля. Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении добычи, однако неожиданно против этого высказался Кувейт, отмечают источники.

Министр нефти Венесуэлы и президент ОПЕК Мануэль Кеведо сообщил в четверг, что выполнение сделки ОПЕК+ всеми странами-участницами является ключом к более активным действиям.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам в четверг, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендует рассмотреть в течение I квартала возможность сократить квоту на добычу нефти группой на 500 тыс. б/с.

Как отмечает эксперт компании "БКС брокер" Игорь Галактионов, нефть продолжает подогреваться позитивными ожиданиями от итогов встречи ОПЕК+.

На встрече ОПЕК+ будет приниматься решение о судьбе сделки по сокращению добычи после марта 2020 года. Участники рынка рассматривают два варианта: продление сделки на тех же условиях или более глубокое сокращение. Чем более глубокое сокращение будет согласовано, тем более позитивной будет реакция рынка.

Участники картеля ОПЕК встречаются в Вене в четверг, после чего в пятницу состоится встреча с Россией и другими участниками альянса ОПЕК+, не входящими в картель.

На фоне встречи ОПЕК+ переговоры между Китаем и США отошли на второй план, но со следующей недели эта тема вновь вернется в фокус внимания рынка. Президент США Трамп в среду описал торговые переговоры с Китаем как идущие "очень хорошо". Ранее переговорный процесс застопорился из-за позиции США по Гонконгу и подписания Трампом закона "О правах человека и демократии в Гонконге".

Торговый конфликт между странами, которые являются крупнейшими игроками на рынке нефти, оказывает давление не только на сырьевые, но и на все остальные мировые рынки. Подписание соглашения первого этапа могло бы стать первым официальным шагом к завершению торговой войны и дать позитивный сигнал для мирового инвестиционного сообщества. Если же до нового года сдвигов не будет, то давление на нефтяные цены может возрасти, считает Галактионов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ в четверг игнорировал внешний оптимизм, давление на индексы оказывала просадка в бумагах "Газпрома", "Роснефти" и Сбербанка (MOEX: SBER). Акции металлургов пока верят в торговое соглашение США и Китая. От "Газпрома" ждут объявления новой дивидендной политики, что может разбудить "быков" в конце недели.

Из новостей экономики стоит отметить ряд заявлений премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По его словам, экономика РФ в текущем году вырастет на 1,3-1,5%, а доходы населения повысятся на 0,2-0,3%. Это довольно скромные показатели, но надо помнить, что финансирование национальных проектов пока не началось в какой-либо значимой мере.

В Европе снижается британский индекс FTSE 100, который не мог справиться с укрепляющимся фунтом стерлингом. Британские консерваторы пока лидируют по опросам общественного мнения перед выборами 12 декабря. Это означает, что процесс "выхода" из ЕС пройдет более гладко, чем ожидалось ранее. Статистика по Европе пока не радует, но рынок ее игнорирует.

Главной темой для нефти остается министерская встреча ОПЕК+ в Вене. Беспокойство участников соглашения вызывают прогнозы дальнейшего роста добычи в Бразилии, Норвегии и США в 2020 году, что может вновь привести рынок к избытку предложения. Идею расширения ограничений поддерживает Саудовская Аравия, которая желает провести публичное размещение акций Saudi Aramco на позитивном фоне. Дополнительно поддержку нефти оказывают новости из Ливии, где месторождение El Feel приостановило отгрузку из-за протечки нефтепровода.

Оптимистичный настрой продолжают поддерживать слухи и заявления по поводу согласования "первой фазы" торгового соглашения США-КНР. Китай пытается донести через все возможные каналы свое твердое требование о поэтапной отмене пошлин. Текущее согласование касается именно вопроса ликвидации части американских тарифов. Российский рынок пока не готов следовать за Америкой. С начала года индекс МосБиржи показал рост более чем на 20%, что побуждает отдельных инвесторов фиксировать прибыль. Соответственно, закрытие индекса МосБиржи ниже 2900 пунктов означает подтверждение краткосрочной нисходящей тенденции, считает Кочетков.

Операционный директор казначейства "Уральского банка реконструкции и развития" Владимир Зотов полагает, что существует большая вероятность продления соглашения по сокращению нефтедобычи на следующий год, на что нефть реагирует ростом.

Главной интригой станет возможное увеличение сокращения добычи сырья до 1,6 млн б/с. Если представителям ОПЕК удастся достигнуть соглашения по этому вопросу, цены на нефть марки Brent могут "перешагнуть" порог $70 за баррель. Однако существует большая вероятность, что дальнейшее обсуждение сокращения добычи сырья будет перенесено на следующую встречу в 2020 году. По сути, не все ключевые участники соглашения ОПЕК выступают за изменение квоты, и не всем оно выгодно. Таким образом, ожидаемый торговый диапазон до конца года составит $62,5-64 за баррель, считает эксперт.

Аналитики Нордеа банка также отмечают, что в последнее время новостной фон вокруг встречи стран ОПЕК+ был весьма противоречивым. По результатам встречи, которые станут известны в пятницу, страны, скорее всего, продлят действующую сделку до июня 2020 года и не будут менять ее параметры. При отсутствии других сигналов такое решение вряд ли окажет существенное влияние на котировки.

Эксперты также напомнили, что в четверг Saudi Aramco объявит цену размещения акций в рамках IPO. Информационные издания сообщают, что спрос на акции является повышенным, а значит, компания может провести размещение по верхней границе цены.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения в четверг выступили "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-6,3%), акции АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-5%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-1,7%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-1,6%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-1,6%).

Подорожали бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (+9,5% и +6% "префы"), "М.Видео" (+6,5%, до 580,1 рубля), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+5,3%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+5,2%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+4,5%).

Акции "М.Видео" в результате 4-дневного ралли на новостях о дивидендах взлетели почти на 20% и обновили исторические максимумы. В конце прошлой недели компания сообщила, что совет директоров ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 33,37 рубля на акцию по итогам девяти месяцев 2019 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,862 млрд рублей (из них 15,213 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").