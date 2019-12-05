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05 декабря 2019 года 19:32

Рубль вечером чуть ускорил темпы укрепления к доллару и евро на фоне усиления роста нефти

Москва. 5 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль немного усилил темпы укрепления к бивалютной корзине на фоне ускорения роста котировок нефти.

Курс доллара США составил 63,82 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 13,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,78 руб./EUR1, подешевев на 6,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,1 копейки - до 66,95 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка усилили темпы укрепления к доллару и евро на вечерних торгах, продолжая при этом находиться в узком торговом диапазоне с начала дня. Участники рынка реагируют как на неоднозначные сигналы относительно хода американо-китайских переговоров, так и на продолжающийся рост цен на нефть после того, как накануне обе марки показали максимальный сессионный подъем с 16 сентября (Brent подорожала на 3,6%, до $63 за баррель, WTI - на 4,2%, до $58,43 за баррель).

Накануне скачок цен на нефть был вызван заметным снижением запасов нефти в США - на 4,86 млн баррелей, по данным американского министерства энергетики. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов в США - первое за шесть недель - на 700 тыс. баррелей.

На торгах в четверг рынок оценивает сигналы от государств ОПЕК относительно вероятности дополнительного сокращения нефтедобычи.

Министерство торговли КНР сообщило в четверг, что торговые переговоры с США продвигаются в соответствии с намеченным курсом, несмотря на усилившуюся за последнее время напряженность в отношениях двух стран. Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

Команды переговорщиков от обеих стран продолжают тесное взаимодействие, заявил китайский Минторг. "Если КНР и США достигнут соглашения по первому этапу торговой сделки, оно должно будет включать в себя снижение соответствующих пошлин", - цитирует Dow Jones официального представителя Минторга Китая Гао Фэна.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

Позднее СМИ, однако, сообщили, что американская сторона все же рассчитывает, что соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора США и Китая будет подписано до вступления в силу очередного раунда пошлин, запланированного на 15 декабря.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, торги основными рублевыми парами в четверг проходят в спокойном режиме. "Нефть дорожает в связи с заседанием ОПЕК+, где обсуждается сокращение квот на нефтедобычу. Это добавляет плюсик к стоимости как "черного золота", так и рубля. Основные российские фондовые индексы демонстрируют околонулевую динамику, так как в настоящее время большинство участников большинства рынков ждет новостей относительно американо-китайского торгового соглашения", - отметил Фролов.

"Ситуация на валютных площадках развивающихся рынков в четверг представлялась неоднозначной. Часть валют (в их числе южноафриканский рэнд, аргентинский песо, бразильский реал, турецкая лира) демонстрировали снижение к доллару. Другие валюты (индийская рупия, мексиканский песо, российский рубль) немного укреплялись. В утренние часы российская валюта протестировала отметку в 63,74 руб./$1, обновив таким образом почти двухнедельный максимум. Ближе к вечеру рубль вновь был близок к повторению дневных максимумов: американская валюта теряла позиции вслед за динамикой рынка Forex, где индекс USD снижался на 0,2%, реагируя главным образом на некоторое ослабление напряженности в торговом вопросе между США и Китаем", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 1,05% - до $63,66 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,79% - до $58,89 за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал с учетом зимнего сезона рассмотреть в течение I квартала дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Состоялось заседание мониторингового комитета, мы рассмотрели итоги исполнения соглашения. Всеми странами еще раз было принято решение, рекомендовано всем странам выполнять в полном объеме на 100% свои обязательства, зафиксированные в декабре 2018 года по состоянию на тот момент квоты, которые действуют до 1 апреля", - сказал он. Конкретные квоты по странам еще будут обсуждаться, добавил министр.

"Сегодня начинается встреча в формате ОПЕК+, на которой должно быть принято решение о сохранении квот на добычу. Окончательные итоги будут объявлены завтра, однако любые утечки от источников на переговорах могут оказывать существенное влияние на котировки. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия может потребовать более существенных ограничений, чем те, что имеют место сейчас", - подчеркивает директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 декабря на 38,13 копейки, до 63,8135 руб./$1, и уменьшил курс евро на 38,41 копейки, до 70,7245 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 21,49 копейки по отношению к среде и составил 63,8212 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК уменьшился на 15,18 копейки и составил 63,8377 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 922,884 млн, из которых $619,173 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 303,711 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 21,66 копейки по отношению к среде, до 70,7652 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 12,94 копейки и составил 70,7833 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR550,059 млн, из которых EUR193,059 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR357,0 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составили ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая уменьшилась на 1 базисный пункт - до 6,66% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 6,63% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со средой, оставшись на отметках 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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