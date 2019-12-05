Изменения цен евробондов РФ в четверг незначительные, несмотря на снижение UST

Москва. 5 декабря. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг незначительные, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшееся на ожиданиях скорого заключения торговой сделки между США и Китаем. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 4 декабря всего на 2 базисных пункта и составила 114,19% от номинала, что соответствует доходности 2,61% годовых (снижение на 1,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 3 базисных пункта по отношению к закрытию среды, составив 100,78% от номинала. Их доходность выросла на 1,5 пункта и составила 1,595% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 3 пункта и составил 101,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 5 декабря на 19 базисных пунктов - до 131,38% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 3,85% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 9 базисных пунктов - до 127,33% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,8% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году практически не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 111,04% от номинала (доходность - 2,87% годовых), а с погашением в 2023 году выросли на 3 базисных пункта, до 109,57% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,215% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 19 базисных пунктов - до 123,37% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,865% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году не изменился в цене - 108,76% от номинала (доходность - 2,95% годовых).

"Сегодня долговые бумаги развитых стран снижаются в цене, их доходности растут на фоне снижения интереса инвесторов к "защитным" активам. При этом российские еврооблигации демонстрируют более устойчивую динамику, не поддаваясь общемировому негативному тренду. В частности, процентные ставки отечественных евробондов сегодня демонстрируют динамику в пределах "плюс-минус" 1 базисный пункт. Такую динамику российских еврооблигаций можно объяснить заявлениями главы долгового департамента Минфина РФ Константина Вышковского о том, что Россия, скорее всего, в ближайшее время не будет размещать облигации на внешнем рынке из-за санкционных ограничений, а сосредоточится лишь на размещениях на внутреннем рынке. Соответственно, заявления об отсутствии намерений делать новые размещения позитивно сказались на котировках уже обращающихся на рынке бумаг. К тому же кредитное качество России по сравнению с другими emerging markets в последнее время только улучшается, в то время как в отношении других развивающихся стран этого сказать нельзя", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Министерство торговли КНР сообщило в четверг, что торговые переговоры с США продвигаются в соответствии с намеченным курсом, несмотря на усилившуюся за последнее время напряженность в отношениях двух стран. Команды переговорщиков от обеих стран продолжают тесное взаимодействие, заявил китайский Минторг.