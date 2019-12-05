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Главная / Мнения аналитиков / Ситуация на валютных площадках развивающихся рынков в четверг представлялась неоднозначной - ИК "Велес Капитал"
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05 декабря 2019 года 18:37
Ситуация на валютных площадках развивающихся рынков в четверг представлялась неоднозначной - ИК "Велес Капитал"
Ситуация на валютных площадках развивающихся рынков в четверг представлялась неоднозначной, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Часть валют (в их числе южноафриканский рэнд, аргентинский песо, бразильский реал, турецкая лира) демонстрировали снижение к доллару. Другие валюты (индийская рупия, мексиканское песо) укреплялись. К числу последних принадлежал и рубль, прибавлявший к 18:00 около 0,2% в паре с долларом. В утренние часы российская валюта протестировала отметку в 63,74, обновив таким образом почти двухнедельный максимум. К началу второй половины дня рубль отступил в район 63,94, однако протестировать отметку в 64 руб. американской валюте не удалось. Ближе к вечеру рубль вновь был близок к повторению дневных максимумов: американская валюта теряла позиции вслед за динамикой рынка forex, где индекс USD снижался на 0,2%, реагируя главным образом на некоторое ослабление напряженности в торговом вопросе между США и Китаем.
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05 декабря 2019 года 19:43
Откат рынка акций в четверг был нивелирован выросшей нефтью на новостях из ОПЕК, лидировали металлурги и М.Видео
Москва. 5 декабря. Снижение рынка акций РФ в четверг в рамках фиксации прибыли игроками на фоне наметившейся коррекции фондовой Европы было нивелировано выросшей нефтью на новостях из ОПЕК о предложении обсудить в первом квартале 2020 года дополнительное сокращение добычи нефти. Лидировали в росте акции металлургов благодаря надеждам на торговую сделку первой фазы между США и Китаем, а также обновили свои максимумы акции "М.Видео"на дивидендных новостях. читать дальше
.05 декабря 2019 года 19:32
Москва. 5 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль немного усилил темпы укрепления к бивалютной корзине на фоне ускорения роста котировок нефти. читать дальше
.05 декабря 2019 года 19:30
Пара евро-доллар в декабре может продемонстрировать некоторый рост, причем вполне вероятно достижение отметки 1,14, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. "Вопреки нашим ожиданиям, в ноябре пара евро-доллар так и не смогла начать тренд на... читать дальше
.05 декабря 2019 года 19:00
Москва. 5 декабря. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг незначительные, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшееся на ожиданиях скорого заключения торговой сделки между США и Китаем. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка сузились. читать дальше
.05 декабря 2019 года 17:53
Аналитики ГК "ФИНАМ" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций PVH и повышают их целевую цену, говорится в комментарии инвесткомпании. Привлекательность бумаг PVH в долгосрочной перспективе сохраняется благодаря воодушевляющим финансовым результатам за минувший квартал, повышению прогнозов на... читать дальше
.05 декабря 2019 года 16:50
Потенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным - ИК "Велес Капитал"
отенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". С фундаментальной точки зрения, золото остается под краткосрочным давлением ввиду снижения мирового аппетита к риску, перспектив приостановки цикла снижения... читать дальше
.05 декабря 2019 года 16:25
Закрытие индекса Мосбиржи ниже 2900 пунктов будет означать подтверждение краткосрочной нисходящей тенденции - "Открытие Брокер"
оссийский рынок акций в основном игнорирует внешний оптимизм. Активность оставалась довольно низкой, к середине четверга объём сделок на основной секции "Московской биржи" едва достиг 21 млрд рублей. С начала года индекс Мосбиржи показал рост более чем на 20%, что побуждает отдельных инвесторов... читать дальше
.05 декабря 2019 года 16:00
Можно ожидать закрытия индекса Мосбиржи в районе 2885-2915 пунктов, скорее всего, его отклонение по итогам дня не превысит 0,5%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". Индекс Мосбиржи отскочил от своего внутридневного минимума и стабилизировался несколько выше отметки 2890 пунктов.... читать дальше
.05 декабря 2019 года 15:45
Рубль днем слабо укрепляется к доллару и евро на неоднозначных сигналах с внешних рынков и росте нефти
Москва. 5 декабря. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль чуть укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая, с одной стороны, неоднозначные сигналы с внешних рынков, обусловленные ходом торговых переговоров между США и Китаем, с другой - заметный рост цен на нефть. читать дальше
.05 декабря 2019 года 15:33
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 83 рублей до 105,4 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". По... читать дальше
.05 декабря 2019 года 15:13
aiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 83 рублей до 105,4 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". читать дальше
.05 декабря 2019 года 14:48
БКС Глобал Маркетс закрыл три торговые идеи: "Шорт в GDR Северстали", "Шорт в GDR НЛМК" и "Шорт в GDR ММК"
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" закрыл три торговые идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF), "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)" и "Шорт в GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)" из-за неожиданного... читать дальше
.05 декабря 2019 года 14:26
Рынок нефти отреагировал ростом на сообщения о прогрессе во внешнеторговых переговорах США и Китая - Julius Baer
Рынок нефти отреагировал на новости, связанные с внешнеторговыми переговорами между США и Китаем: котировки черного золота прибавили 4% в среду после того, как сближение двух сторон стало более ощутимым, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных... читать дальше
.05 декабря 2019 года 13:59
БКС Глобал Маркетс закрыл три торговые идеи: "Шорт в GDR Северстали", "Шорт в GDR НЛМК" и "Шорт в GDR ММК"
"БКС Глобал Маркетс" закрыл три торговые идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF), "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)" и "Шорт в GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)" из-за неожиданного роста экспортных цен на сталь более... читать дальше
.05 декабря 2019 года 13:22
Аналитики ГК "ФИНАМ сохраняют рекомендацию "покупать" для iShares US Medical Devices ETF на 2020 год, а целевую цену ставят на пересмотр в сторону повышения. Индексный фонд iShares US Medical Devices ETF с привязкой к акциям компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и... читать дальше
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