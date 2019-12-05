Ситуация на валютных площадках развивающихся рынков в четверг представлялась неоднозначной - ИК "Велес Капитал"

Ситуация на валютных площадках развивающихся рынков в четверг представлялась неоднозначной, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Часть валют (в их числе южноафриканский рэнд, аргентинский песо, бразильский реал, турецкая лира) демонстрировали снижение к доллару. Другие валюты (индийская рупия, мексиканское песо) укреплялись. К числу последних принадлежал и рубль, прибавлявший к 18:00 около 0,2% в паре с долларом.

В утренние часы российская валюта протестировала отметку в 63,74, обновив таким образом почти двухнедельный максимум. К началу второй половины дня рубль отступил в район 63,94, однако протестировать отметку в 64 руб. американской валюте не удалось. Ближе к вечеру рубль вновь был близок к повторению дневных максимумов: американская валюта теряла позиции вслед за динамикой рынка forex, где индекс USD снижался на 0,2%, реагируя главным образом на некоторое ослабление напряженности в торговом вопросе между США и Китаем.