"ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций PVH и повышает их целевую цену

Аналитики ГК "ФИНАМ" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций PVH и повышают их целевую цену, говорится в комментарии инвесткомпании.

Привлекательность бумаг PVH в долгосрочной перспективе сохраняется благодаря воодушевляющим финансовым результатам за минувший квартал, повышению прогнозов на весь текущий фискальный год, а также сохраняющейся недооцененности компании по отношению к своим ключевым конкурентам и к сектору в целом, отмечает ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталия Аседова. Более того, PVH успешно развивает и расширяет свою деятельность, а также имеет диверсифицированный портфель брендов, реализуя товары более чем в 40 странах мира.

"За последний месяц бумаги компании подорожали на 9,7%, тогда как с момента публикации нашего последнего материала (а именно с начала сентября текущего года) акции PVH принесли инвесторам доходность в размере 27,9%, а также достигли установленной нами целевой цены в $100", - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ".

Корпорация PVH – одна из самых крупных в мире компаний по продаже одежды, владеющая известными брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, рыночная капитализация которой на сегодняшний день составляет порядка $7,2 млрд, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Компания ведет свою деятельность в трех сегментах: Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Heritage Brands, при этом ее продуктовые линейки включают одежду, парфюмерию, очки, обувь, украшения, часы, сумки, небольшие изделия из кожи и даже товары для дома, включая мебель.