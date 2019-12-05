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05 декабря 2019 года 15:45

Рубль днем слабо укрепляется к доллару и евро на неоднозначных сигналах с внешних рынков и росте нефти

Москва. 5 декабря. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль чуть укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая, с одной стороны, неоднозначные сигналы с внешних рынков, обусловленные ходом торговых переговоров между США и Китаем, с другой - заметный рост цен на нефть.

Курс доллара США составил 63,85 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,81 руб./EUR1, подешевев на 3,0 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,99 копейки - до 66,98 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 декабря на 38,13 копейки, до 63,8135 руб./$1, и уменьшил курс евро на 38,41 копейки, до 70,7245 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на дневных торгах, находясь при этом в узком торговом диапазоне с начала дня. Участники рынка реагируют как на неоднозначные сигналы относительно хода американо-китайских переговоров, так и на продолжающийся рост цен на нефть после того, как накануне обе марки показали максимальный сессионный подъем с 16 сентября (Brent подорожала на 3,6%, до $63 за баррель, WTI - на 4,2%, до $58,43 за баррель).

Скачок цен на нефть был вызван заметным снижением запасов нефти в США - на 4,86 млн баррелей, по данным американского министерства энергетики. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов в США - первое за шесть недель - на 700 тыс. баррелей.

Агентство Bloomberg сообщило накануне со ссылкой на осведомленные источники, что США и Китай движутся к заключению соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на то, что напряженность между двумя странами усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

По словам источников, заявление Трампа о том, что у него "нет дедлайна" для заключения соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились. Днем ранее Трамп сказал, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в Штатах, запланированных на ноябрь 2020 года.

При этом, согласно сообщениям СМИ, в четверг министерство торговли Китая вновь заявило, что пошлины должны быть снижены в рамках временного торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном. "Китайская сторона считает, что, если стороны достигнут первого этапа сделки, пошлины должны быть соответственно снижены", - заявил журналистам пресс-секретарь министерства Гао Фэн, добавив, что страны поддерживают тесную связь.

"Динамику всего блока рисковых активов и рубля продолжает определять риторика по торговым переговорам между США и КНР, которая вчера была преимущественно оптимистичной. Кроме того, поддержку российской валюте в паре с долларом оказывает вчерашняя публикация данных по рынку труда в США от ADP и индекса ISM в американском непроизводственном секторе. Эти данные оказались хуже ожиданий аналитиков, в результате чего умеренное давление на доллар вернулось на Forex-рынок. Восстановление нефтяных котировок к отметкам вблизи $63 за баррель Brent также позволяет российской валюте комфортно чувствовать себя в ходе утренних торгов. С учетом отсутствия значимой макроэкономической статистики сегодня и в целом на относительно позитивном внешнем фоне рубль способен сохранить комфортные уровни и остаться ниже отметки 64 в паре с долларом и ниже 71 в паре с евро", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Мировые фондовые рынки подходят к завершению недели, сохраняя надежду на положительный исход в споре между США и Китаем. Этот фактор имеет весомое значение для инвесторов в конце текущего года. Так, словесных интервенций торговых представителей, которые просигнализировали об очередном "сближении позиций", "продуктивных переговорах" и "надежде на подписание соглашения в первой половине месяца", было достаточно, чтобы после просадки предыдущего дня ключевые индексы смогли вернуться к росту. Если до 15 декабря (предполагаемая дата введения новых тарифов на китайские товары) сторонам удастся финализировать условия первой фазы сделки, то рынки получат желаемую стабилизацию, в противном случае мы увидим усиление волатильности и опасений замедления мировой экономики. Препятствием на этом пути остаются политические разногласия США и КНР вокруг напряженности в Гонконге", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов.

Цены на нефть перешли к росту после небольшого утреннего коррекционного снижения. Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 0,87% - до $63,55 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,41% - до $58,67 за баррель.

В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, которое стартует в Вене в четверг. В ходе встречи, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о недостаточно четком выполнении некоторыми странами условий соглашения об ограничении добычи нефти.

Эксперты рассчитывают, что нефтедобывающие страны смогут договориться о продлении действующего соглашения или даже о дополнительном сокращении добычи. Ранее Ирак сообщил о возможности более глубоких сокращений добычи ОПЕК+.

"Сегодня начинается встреча в формате ОПЕК+, на которой должно быть принято решение о сохранении квот на добычу. Окончательные итоги будут объявлены завтра, однако любые утечки от источников на переговорах могут оказывать существенное влияние на котировки. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия может потребовать более существенных ограничений, чем те, что имеют место сейчас", - подчеркивает директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составили ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая уменьшилась на 1 базисный пункт - до 6,66% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 6,63% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению со средой, оставшись на отметках 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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