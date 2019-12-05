Скорее всего, отклонение индекса Мосбиржи по итогам четверга не превысит 0,5% - ИК "Алго Капитал"

Можно ожидать закрытия индекса Мосбиржи в районе 2885-2915 пунктов, скорее всего, его отклонение по итогам дня не превысит 0,5%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

Индекс Мосбиржи отскочил от своего внутридневного минимума и стабилизировался несколько выше отметки 2890 пунктов. По-видимому, участники локальных торгов в основной своей массе сегодня заняли выжидательную позицию, отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Основная интрига дня заключаются в том, закроется ли рублевый индекс Мосбиржи выше или ниже ближайшего значимого уровня 2900 пунктов. Возврат выше указанной отметки сформирует сигнал для возобновления игры на повышение. В противном случае в качестве ближайшей среднесрочной технической цели для индекса Мосбиржи будет выступать отметка 2850 пунктов", - комментирует ситуацию специалист компании.

Состояние внешнего фона заметно улучшилось. "Наиболее значимым внешним сигналом стало существенное внутридневное повышение стоимости фьючерсов на нефть. В четверг начался двухдневный саммит ОПЕК+. Это излюбленная площадка для словесных интервенций со стороны участников соглашения об ограничении уровня добычи нефти. Скорее всего, во второй половине дня мы услышим ряд обнадеживающих заявлений. Но окончательное решение по поводу продления международной сделки может стать известно лишь завтра вечером. А пока фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются в районе $63,5. Они движутся недалеко от своего десятинедельного максимума, что само по себе представляется позитивным фактором для локального рынка акций", - отмечает Виталий Манжос.

Некоторое влияние на рынок еще способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 мск).

"В целом же мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в районе 2885-2915 пунктов. Скорее всего, его отклонение по итогам дня не превысит 0,5%", - прогнозирует В. Манжос.