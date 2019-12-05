.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Raiffeisenbank поднял рейтинг акций Ростелекома до "покупать" и оценку на 27%
.
05 декабря 2019 года 15:33
Raiffeisenbank поднял рейтинг акций Ростелекома до "покупать" и оценку на 27%
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 83 рублей до 105,4 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". По оценке Либина, консолидация бизнеса "Теле2 Россия" на опубликованных условиях увеличивает прогнозную стоимость акций "Ростелекома". Однако, как ожидает эксперт, увеличение денежных потоков обеспечит двузначный уровень дивидендной доходности лишь в 2024 году. "Хотя ожидаемый темп роста дивидендов (среднегодовой темп роста в 2020-2024 годах составит 17,5%) выглядит привлекательно на фоне конкурентов", - подчеркивает Либин. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Ростелекома", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 86,07 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 80,05 рубля за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: Ростелеком
.
05 декабря 2019 года 16:50
Потенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным - ИК "Велес Капитал"
отенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". С фундаментальной точки зрения, золото остается под краткосрочным давлением ввиду снижения мирового аппетита к риску, перспектив приостановки цикла снижения... читать дальше
.05 декабря 2019 года 16:25
Закрытие индекса Мосбиржи ниже 2900 пунктов будет означать подтверждение краткосрочной нисходящей тенденции - "Открытие Брокер"
оссийский рынок акций в основном игнорирует внешний оптимизм. Активность оставалась довольно низкой, к середине четверга объём сделок на основной секции "Московской биржи" едва достиг 21 млрд рублей. С начала года индекс Мосбиржи показал рост более чем на 20%, что побуждает отдельных инвесторов... читать дальше
.05 декабря 2019 года 16:00
Можно ожидать закрытия индекса Мосбиржи в районе 2885-2915 пунктов, скорее всего, его отклонение по итогам дня не превысит 0,5%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". Индекс Мосбиржи отскочил от своего внутридневного минимума и стабилизировался несколько выше отметки 2890 пунктов.... читать дальше
.05 декабря 2019 года 15:45
Рубль днем слабо укрепляется к доллару и евро на неоднозначных сигналах с внешних рынков и росте нефти
Москва. 5 декабря. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль чуть укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая, с одной стороны, неоднозначные сигналы с внешних рынков, обусловленные ходом торговых переговоров между США и Китаем, с другой - заметный рост цен на нефть. читать дальше
.05 декабря 2019 года 15:13
aiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 83 рублей до 105,4 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". читать дальше
.05 декабря 2019 года 14:48
БКС Глобал Маркетс закрыл три торговые идеи: "Шорт в GDR Северстали", "Шорт в GDR НЛМК" и "Шорт в GDR ММК"
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" закрыл три торговые идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF), "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)" и "Шорт в GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)" из-за неожиданного... читать дальше
.05 декабря 2019 года 14:26
Рынок нефти отреагировал ростом на сообщения о прогрессе во внешнеторговых переговорах США и Китая - Julius Baer
Рынок нефти отреагировал на новости, связанные с внешнеторговыми переговорами между США и Китаем: котировки черного золота прибавили 4% в среду после того, как сближение двух сторон стало более ощутимым, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных... читать дальше
.05 декабря 2019 года 13:59
БКС Глобал Маркетс закрыл три торговые идеи: "Шорт в GDR Северстали", "Шорт в GDR НЛМК" и "Шорт в GDR ММК"
"БКС Глобал Маркетс" закрыл три торговые идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF), "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)" и "Шорт в GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)" из-за неожиданного роста экспортных цен на сталь более... читать дальше
.05 декабря 2019 года 13:22
Аналитики ГК "ФИНАМ сохраняют рекомендацию "покупать" для iShares US Medical Devices ETF на 2020 год, а целевую цену ставят на пересмотр в сторону повышения. Индексный фонд iShares US Medical Devices ETF с привязкой к акциям компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и... читать дальше
.05 декабря 2019 года 12:50
Инфляция "выступает" за снижение ставки на заседании ЦБ РФ в декабре, снижение ставки на 25 б.п. представляется взвешенным решением, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Динамика инфляции (наряду с улучшением инфляционных ожиданий) является аргументом в пользу снижения ставки на ближайшем... читать дальше
.05 декабря 2019 года 12:36
ЦБ РФ не видит оснований для перехода к стимулирующей денежно-кредитной политике, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". "Регулятор пока не планирует изменять диапазон оценки нейтрального уровня ключевой ставки, - отмечает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева. - Интервью главы департамента по... читать дальше
.05 декабря 2019 года 12:07
альнейшее поведение российской валюты видится не столь привлекательным, поскольку в конце года предстоят значительные выплаты и бюджетные расходы, да и общее состояние мировой экономики не благоприятствует инвестициям в развивающие экономики, вкупе с большой неопределенность на геополитическом... читать дальше
.05 декабря 2019 года 12:00
Москва. 5 декабря. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в четверг вслед за выросшими внешними рынками на надеждах на торговую сделку первой фазы между США и Китаем растерял оптимизм и немного сдал назад по индексам на бумагах Сбербанка. читать дальше
.05 декабря 2019 года 11:54
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Salesforce и среднесрочную целевую цену акций на уровне $190, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Игоря Додонова. На взгляд эксперта, отчетность Salesforce за 3-й финквартал 2019г оказалась достаточно сильной. Выручка и... читать дальше
.05 декабря 2019 года 11:32
Динамику блока рисковых активов и рубля продолжает определять риторика по торговым переговорам между США и КНР - "Нордеа Банк"
Динамику всего блока рисковых активов и рубля продолжает определять риторика по торговым переговорам между США и КНР, которая в среду была преимущественно оптимистичной, отмечается в обзоре "Нордеа Банка". Кроме того, поддержку российской валюте в паре с долларом оказывает вчерашняя публикация... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.