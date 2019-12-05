Рынок нефти отреагировал ростом на сообщения о прогрессе во внешнеторговых переговорах США и Китая - Julius Baer

Рынок нефти отреагировал на новости, связанные с внешнеторговыми переговорами между США и Китаем: котировки черного золота прибавили 4% в среду после того, как сближение двух сторон стало более ощутимым, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера.

Дополнительная поддержка пришла со стороны официальной статистики США по рынку нефти, которая показала более существенное, чем ожидалось, снижение запасов сырой нефти. Интересно то, что скачки цен на нефть практически не связаны с текущей встречей стран ОПЕК и повышенным интересом рынка к этому событию. "Тем не менее, мы допускаем простое объяснение тому, почему котировки сильнее отреагировали на новости по внешнеторговому конфликту, а именно, закрытие коротких позиций, - отмечает Норберт Рюкер. - Судя по позиционированию на рынке фьючерсов, многие спекулятивные трейдеры, в том числе хедж-фонды, до сих пор делали ставки на снижение и, возможно, в среду закрыли часть своих позиций".

Относительно встречи ОПЕК эксперт Julius Baer разделяет общее мнение, что члены альянса скорее всего продлят действие соглашения об ограничении добычи еще на 6 месяцев. "Низкий спрос и растущие поставки из США, Канады, Бразилии и бассейна Северного моря должны поддерживать высокий уровень предложения на рынке, - полагает Норберт Рюкер. - Политика нефтедобывающих стран пока что с трудом реализуется на фоне медлительной балансировки рынка и низкого спроса, особенно учитывая, что рост котировок нефти до 70 долл. США за баррель лишь возобновит рост добычи сланцевой нефти в США. Мы придерживаемся нейтральной позиции по рынку и ожидаем, что цены на нефть будут оставаться в районе 60 долл. США за баррель в ближайшем будущем и ниже этого уровня в 2020 году".