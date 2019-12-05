Рынок акций РФ после позитивного старта немного сдал назад по индексам на бумагах Сбербанка

Москва. 5 декабря. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в четверг вслед за выросшими внешними рынками на надеждах на торговую сделку первой фазы между США и Китаем растерял оптимизм и немного сдал назад по индексам на бумагах Сбербанка.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2894,25 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1428,93 пункта (-0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,4%.

Доллар стоит 63,8 рубля (-0,15 рубля).

Подешевели рублевые акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -0,1% "префы"), Сбербанка (-0,7% и -0,8% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%).

Выросли бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,3%).

В США индексы накануне выросли впервые за четыре сессии. Президент США Дональд Трамп днем ранее сказал, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в Штатах, запланированных на ноябрь 2020 года. Однако, по словам осведомленных источников агентства Bloomberg, заявление президента о том, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.

Между тем обнародованная в среду американская макроэкономическая статистика была достаточно слабой.

Отчет по занятости ADP показал, что в ноябре было создано лишь 67 тыс. новых рабочих мест после подъема на 121 тыс. в предшествующий месяц. Средний прогноз опрошенных The Wall Street Journal экономистов предполагал увеличение на 150 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Аналитики ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны увеличилось на 190 тыс. после повышения на 128 тыс. в октябре.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре уменьшился до 53,9 пункта при прогнозах снижения до 54,5 пункта.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) на фоне возобновившихся надежд на скорое заключение торговой сделки между США и Китаем, однако забуксовала Европа (FTSE и DAX топчутся на месте, CAC 40 подрос на 0,4%).

Нефть утром в четверг умеренно корректируется вниз после взлета накануне на статистике Минэнерго США; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $63,0 за баррель (-0,02% и +3,6% накануне), январская цена WTI - $58,34 за баррель (-0,2% и +4,2% в среду).

Обе марки в среду показали максимальный сессионный подъем с 16 сентября.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти за прошлую неделю сократились на 4,86 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,7-1,5 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов при этом выросли сильнее ожиданий.

За день до этого Американский институт нефти (API) обнародовал отчет, согласно которому запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократились на 3,72 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, которое начнется в Вене в четверг. В ходе встречи, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о недостаточно четком выполнении некоторыми странами условий соглашения об ограничении добычи нефти.

Эксперты рассчитывают, что нефтедобывающие страны смогут договориться о продлении действующего соглашения или даже о дополнительном сокращении добычи. Ранее Ирак сообщил о возможности более глубоких сокращений добычи ОПЕК+.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, в случае выхода рынка акций вверх из области поддержки 2900-2920 пунктов по индексу МосБиржи "бычьи" настроения возобладают, и можно будет рассуждать о новом походе к историческим максимам. В противном случае индекс МосБиржи вполне может опуститься к очередной сильной поддержке 2850 пунктов.

Западные СМИ сообщили, что США и Китай обсуждают вопрос отмены пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря. Это может быть интерпретировано как продвижение сторон в подписании "первого этапа" торговой сделки. Однако рынки уже неоднократно видели, как сделка срывалась.

При негативном сценарии, в районе 2850 пунктов по индексу МосБиржи рекомендуется наращивать длинные позиции, поскольку все-таки ожидается рост рынков к концу года. В четверг стартует саммит ОПЕК+, где речь пойдет о пролонгации сделки до конца первого полугодия 2020 года или даже на весь следующий год, а также возможно обсуждение очередного сокращения добычи на 400 тыс. б/с.

Тем не менее, по оценке Антонова, судьбоносных решений на этом саммите ОПЕК+ принято не будет. В лучшем случае стороны договорятся продлить соглашение на первое полугодие. Но сейчас даже ни у кого нет мыслей, что расширенный картель развалится - в этом случае нефть быстро уйдет в район $30 за баррель. Принятие же решения о сокращении квот на производство нефти выглядит маловероятным.

Поэтому не исключено, что консервативное решение трейдеры встретят мощными, но очень кратковременными продажами, с уходом цены Brent в район $60 за баррель, считает аналитик.

Аналитики Нордеа банка также отмечают, что в последнее время новостной фон вокруг встречи стран ОПЕК+ был весьма противоречивым. По результатам встречи, которые станут известны в пятницу, страны, скорее всего, продлят действующую сделку до июня 2020 года и не будут менять ее параметры. При отсутствии других сигналов такое решение вряд ли окажет существенное влияние на котировки.

Эксперты также напомнили, что в четверг Saudi Aramco объявит цену размещения акций в рамках IPO. Информационные издания сообщают, что спрос на акции является повышенным, а значит компания может провести размещение по верхней границе цены.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, мировые фондовые рынки подходят к завершению недели в надеждах на положительный исход в торговом споре между США и Китаем. Этот фактор имеет весомое значение для инвесторов в конце текущего года. Словесных интервенций торговых представителей, которые просигнализировали об очередном "сближении позиций", "продуктивных переговорах" и "надежде на подписание соглашения в первой половине месяца", было достаточно, чтобы после просадки предыдущего дня ключевые индексы смогли вернуться к росту.

Если до 15 декабря (предполагаемая дата введения новых тарифов на китайские товары) сторонам удастся финализировать условия первой фазы сделки, то рынки получат желаемую стабилизацию, в противном случае усилится волатильность и опасения замедления мировой экономики. Препятствием на этом пути остаются политические разногласия США и КНР вокруг напряженности в Гонконге.

Индекс МосБиржи накануне смог вернуться к отметке 2900 пунктов, в четверг с учетом некоторого улучшения настроений на рынках, индекс попробует вновь обосноваться в нижней половине диапазона 2900-2950 пунктов. Вопрос о рассмотрении дивидендной политики "Газпромом" (MOEX: GAZP) был перенесен на пятницу, 6 декабря. Этот фактор способен оказать значимое влияние на динамику российского рынка, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, пессимизм на мировых площадках смогли переломить слухи в американской прессе о том, что переговорщики готовы согласовать вариант сделки первой фазы до 15 декабря, когда США планировали очередную порцию импортных пошлин для КНР. Нефть выросла на фоне сокращения американских запасов и желания ряда членов ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, расширить ограничения по добыче до 1,6 млн б/с с прежних 1,2 млн б/с.

Достаточно было публикации СМИ в стиле "источники утверждают", чтобы инвесторы вновь поверили в возможность торговой сделки до 15 декабря. Возможно, что статистика по США сделает американскую сторону сговорчивей. По данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал в ноябре всего 67 тыс. новых рабочих мест, хотя ожидалось вдвое больше. Индекс ISM в сфере услуг снизился до 53,9 пункта при ожиданиях снижения до 54,5 пункта и предыдущем значении в октябре на уровне 54,7 пункта.

Тем не менее, инвесторы держат в уме тот факт, что все прежние заявления о готовности к сделке США-КНР часто завершались появлением информации о непреодолимых противоречиях. Поэтому четверг может оказаться не столь оптимистичным, как среда, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения утром выступили акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-4,6%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,5%).

Подорожали бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) (+4%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+3,9%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,9%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,032 млрд рублей (из них 1,485 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").