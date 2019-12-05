"ФИНАМ" ожидает продолжения роста фонда iShares US Medical Devices ETF и рекомендует его покупать

Аналитики ГК "ФИНАМ сохраняют рекомендацию "покупать" для iShares US Medical Devices ETF на 2020 год, а целевую цену ставят на пересмотр в сторону повышения.

Индексный фонд iShares US Medical Devices ETF с привязкой к акциям компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств с начала года обогатил инвесторов на 30%, опережая по доходности американский рынок в целом, говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "ФИНАМ" Зарины Саидовой.

"Рассматриваемый ETF, находящийся в числе наших рекомендаций с прошлого года, достиг указанного нами целевого уровня и принес доходность за период с нашего последнего обновления (в конце марта) в размере около 13%, - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ". - Инновации в технической стороне медицины продолжают двигать сектор вперед - роботизация и миниатюризация медицинского, в т.ч. хирургического, оборудования оправданно побуждают инвесторов делать ставки на вложения в медицинский хай-тек".