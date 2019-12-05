Дальнейшее поведение российской валюты видится не столь привлекательным - Оргбанк

Дальнейшее поведение российской валюты видится не столь привлекательным, поскольку в конце года предстоят значительные выплаты и бюджетные расходы, да и общее состояние мировой экономики не благоприятствует инвестициям в развивающие экономики, вкупе с большой неопределенность на геополитическом "фронте", отмечает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королев.

Кроме того, участники рынка будут смотреть на итоги заседания ОПЕК+, которое может значительно повлиять на нефтяной рынок, говорится в комментарии.