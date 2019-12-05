Аукционы Минфина продемонстрировали повышение интереса инвесторов к инфляционным ОФЗ - Промсвязьбанк

Аукционы Минфина продемонстрировали повышение интереса инвесторов к инфляционным ОФЗ, что в текущей конъюнктуре выглядит справедливым, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина.

Усиление санкционной риторики в отношении России было проигнорировано инвесторами. Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ-ИН 52002 (погашение в феврале 2028 г.) на 30 млрд руб. при спросе на 69,4 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 3,06% годовых, что на 9 базисных пунктов ниже уровня закрытия во вторник. На втором аукционе ведомство разместило ОФЗ-ПД 26228 (погашение в апреле 2030 г.) на 13,2 млрд руб. при спросе на 19,6 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 6,46% годовых, что на 2 б.п. ниже закрытия торгов в предыдущий день.

"На следующей неделе предстоит погашение ОФЗ серии 26210 на 150 млрд руб. Ожидаем, что инвесторы будут реинвестировать данные средства в новые бумаги, что при ограниченном предложении нового госдолга транслируется в покупки на вторичном рынке и снижение доходности ОФЗ. Аукционы Минфина продемонстрировали повышение интереса инвесторов к инфляционным ОФЗ, что в текущей конъюнктуре мы считаем справедливым", - отмечает Дмитрий Монастыршин.