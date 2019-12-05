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Главная / Мнения аналитиков / Аналитики Росбанка фундаментально не видят поводов для значительного отклонения курса рубля от текущих уровней
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05 декабря 2019 года 10:22
Аналитики Росбанка фундаментально не видят поводов для значительного отклонения курса рубля от текущих уровней
Аналитики Росбанка фундаментально не видят поводов для значительного отклонения курса рубля от текущих уровней в отрыве от единоразовых событий, говорится в комментарии. Декабрь традиционно характеризуется высокой волатильностью на российском валютном рынке, так как к закрытию календарного года у компаний могут возникать локальные потребности в рублях или валюте вне налогового периода. "В отрыве от единоразовых событий фундаментально мы не видим поводов для значительного отклонения курса рубля от текущих уровней. Ослабление валюты сдерживается сохраняющейся привлекательностью российских активов на фоне мягкой политики Банка России, а также снижением внешней долговой нагрузки. При этом укрепление рубля ограничивается действием бюджетного правила и волатильностью на внешних рынках из-за неопределенности вокруг политических рисков", - отмечают в Росбанке.
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05 декабря 2019 года 16:50
Потенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным - ИК "Велес Капитал"
отенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". С фундаментальной точки зрения, золото остается под краткосрочным давлением ввиду снижения мирового аппетита к риску, перспектив приостановки цикла снижения... читать дальше
.05 декабря 2019 года 16:25
Закрытие индекса Мосбиржи ниже 2900 пунктов будет означать подтверждение краткосрочной нисходящей тенденции - "Открытие Брокер"
оссийский рынок акций в основном игнорирует внешний оптимизм. Активность оставалась довольно низкой, к середине четверга объём сделок на основной секции "Московской биржи" едва достиг 21 млрд рублей. С начала года индекс Мосбиржи показал рост более чем на 20%, что побуждает отдельных инвесторов... читать дальше
.05 декабря 2019 года 16:00
Можно ожидать закрытия индекса Мосбиржи в районе 2885-2915 пунктов, скорее всего, его отклонение по итогам дня не превысит 0,5%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". Индекс Мосбиржи отскочил от своего внутридневного минимума и стабилизировался несколько выше отметки 2890 пунктов.... читать дальше
.05 декабря 2019 года 15:45
Рубль днем слабо укрепляется к доллару и евро на неоднозначных сигналах с внешних рынков и росте нефти
Москва. 5 декабря. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль чуть укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая, с одной стороны, неоднозначные сигналы с внешних рынков, обусловленные ходом торговых переговоров между США и Китаем, с другой - заметный рост цен на нефть. читать дальше
.05 декабря 2019 года 15:33
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 83 рублей до 105,4 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". По... читать дальше
.05 декабря 2019 года 15:13
aiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 83 рублей до 105,4 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". читать дальше
.05 декабря 2019 года 14:48
БКС Глобал Маркетс закрыл три торговые идеи: "Шорт в GDR Северстали", "Шорт в GDR НЛМК" и "Шорт в GDR ММК"
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" закрыл три торговые идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF), "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)" и "Шорт в GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)" из-за неожиданного... читать дальше
.05 декабря 2019 года 14:26
Рынок нефти отреагировал ростом на сообщения о прогрессе во внешнеторговых переговорах США и Китая - Julius Baer
Рынок нефти отреагировал на новости, связанные с внешнеторговыми переговорами между США и Китаем: котировки черного золота прибавили 4% в среду после того, как сближение двух сторон стало более ощутимым, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных... читать дальше
.05 декабря 2019 года 13:59
БКС Глобал Маркетс закрыл три торговые идеи: "Шорт в GDR Северстали", "Шорт в GDR НЛМК" и "Шорт в GDR ММК"
"БКС Глобал Маркетс" закрыл три торговые идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF), "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)" и "Шорт в GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)" из-за неожиданного роста экспортных цен на сталь более... читать дальше
.05 декабря 2019 года 13:22
Аналитики ГК "ФИНАМ сохраняют рекомендацию "покупать" для iShares US Medical Devices ETF на 2020 год, а целевую цену ставят на пересмотр в сторону повышения. Индексный фонд iShares US Medical Devices ETF с привязкой к акциям компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и... читать дальше
.05 декабря 2019 года 12:50
Инфляция "выступает" за снижение ставки на заседании ЦБ РФ в декабре, снижение ставки на 25 б.п. представляется взвешенным решением, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Динамика инфляции (наряду с улучшением инфляционных ожиданий) является аргументом в пользу снижения ставки на ближайшем... читать дальше
.05 декабря 2019 года 12:36
ЦБ РФ не видит оснований для перехода к стимулирующей денежно-кредитной политике, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". "Регулятор пока не планирует изменять диапазон оценки нейтрального уровня ключевой ставки, - отмечает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева. - Интервью главы департамента по... читать дальше
.05 декабря 2019 года 12:07
альнейшее поведение российской валюты видится не столь привлекательным, поскольку в конце года предстоят значительные выплаты и бюджетные расходы, да и общее состояние мировой экономики не благоприятствует инвестициям в развивающие экономики, вкупе с большой неопределенность на геополитическом... читать дальше
.05 декабря 2019 года 12:00
Москва. 5 декабря. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в четверг вслед за выросшими внешними рынками на надеждах на торговую сделку первой фазы между США и Китаем растерял оптимизм и немного сдал назад по индексам на бумагах Сбербанка. читать дальше
.05 декабря 2019 года 11:54
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Salesforce и среднесрочную целевую цену акций на уровне $190, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Игоря Додонова. На взгляд эксперта, отчетность Salesforce за 3-й финквартал 2019г оказалась достаточно сильной. Выручка и... читать дальше
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