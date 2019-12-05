Падение запасов нефти в США поддержало котировки "черного золота" - БКС

В среду нефтяные котировки стремительно выросли при поддержке позитивных ожиданий от грядущей встречи ОПЕК+, а также неожиданного падения запасов нефти в США, согласно официальным данным, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова.

Фьючерсы на Brent после преодоления отметки $61,4 устремились к уровням, предшествовавшим пятничному падению, в районе $63 за баррель. В четверг с утра цены незначительно корректируются, в целом, удерживая занятые территории. "Сегодня и завтра все внимание рынка будет сосредоточено на встрече ОПЕК+, в ходе которой будет приниматься решение о судьбе сделки по сокращению добычи после марта 2020 г. Участники рынка рассматривают два варианта: продление сделки на тех же условиях и более глубокое сокращение на 300-400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Чем более глубокое сокращение будет согласовано, тем более позитивной будет реакция рынка", - отмечает эксперт "БКС Брокер".

Участники картеля ОПЕК встретятся в Вене в четверг, после чего в пятницу состоится встреча с Россией и другими участниками альянса ОПЕК+, не входящими в картель. На фоне встречи ОПЕК+ переговоры между Китаем и США отошли на второй план, но со следующей недели эта тема вновь вернется в фокус внимания рынка, полагает Игорь Галактионов.

Фьючерсы на Brent с утра торгуются с понижением на 0,16% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.