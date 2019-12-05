Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 5 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы увеличились в среду впервые за четыре дня. Рынки все еще возлагают надежды на соглашение между двумя крупнейшими экономиками мира. Президент США Дональд Трамп днем ранее сказал, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в Штатах, запланированных на ноябрь 2020 года. Однако, по словам осведомленных источников агентства Bloomberg, заявление президента о том, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.

Между тем обнародованные в среду, касающиеся состояния американской экономики, были достаточно слабыми. Отраслевая организация ADP Employer сообщила, что рост числа рабочих мест в США в ноябре составил всего 67 тыс. после подъема на 121 тыс. в предшествующий месяц. Средний прогноз опрошенных The Wall Street Journal экономистов предполагал гораздо более значительное увеличение - на 150 тыс. В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Аналитики ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны увеличилось на 190 тыс. после повышения на 128 тыс. в октябре.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в четверг на фоне возобновившихся надежд на скорое заключение торговой сделки между США и Китаем, несмотря на весьма резкие высказывания президента Дональда Трампа в последние дни. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,74%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,53%, гонконгский Hang Seng - на 0,36%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,16%. Южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,48%.

Вместе с тем цены на нефть демонстрируют умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне, обусловленного резким сокращением запасов в США. Стоимость февральских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $62,79 за баррель, что на 0,33% ниже цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов подскочила на 3,6%, до $63 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,51% - до $58,13 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене 4,2%, до $58,43 за баррель. Обе марки в среду показали максимальный сессионный подъем с 16 сентября.

Запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4,86 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики США. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов в США - первое за шесть недель - на 700 тыс. баррелей. Запасы бензина, согласно официальным данным, выросли на 3,385 млн баррелей, запасы дистиллятов повысились на 3,063 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов бензина на 2,7 млн баррелей, а дистиллятов - на 460 тыс. баррелей.

В центре внимания нефтяных трейдеров - заседание ОПЕК+, которое начнется в Вене в четверг. В ходе встречи, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о недостаточно четком выполнении некоторыми странами условий соглашения об ограничении добычи нефти. Эксперты рассчитывают, что нефтедобывающие страны смогут договориться о продлении действующего соглашения или даже о дополнительном сокращении добычи. Ранее Ирак сообщил о возможности более глубоких сокращений добычи ОПЕК+.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 2,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 14,82 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,217 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 декабря снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 649,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,7%), "Газпромбанк БО-17" (+0,47%) и "ГТЛК-001Р-09" (+0,43%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-05" (-0,56%), "Сбербанк-001-03R" (-0,36%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ХК "Новотранс" завершило размещение облигаций серии 001P-01 объемом 6 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 26 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,04% годовых. В процессе сбора заявок объем размещения был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 6 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинала будут погашены в даты выплат 13-20-го купонов. Купоны квартальные.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-05 объемом 8 млрд рублей на уровне 6,8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 3,5 года в размере 6,92% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 3 декабря. Объем выпуска был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 8 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 13 декабря.

ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная дочка ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK)) установило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-02 на сумму 5-7 млрд рублей на уровне 8,25-8,40% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 8,51-8,67% годовых. Сбор заявок на выпуск пройдет 10 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Техразмещение запланировано на 18 декабря. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в мае зарегистрировала программу облигаций ООО "ПИК-Корпорация" серии 001P объемом 100 млрд рублей. Программа бессрочная, в рамках программы облигации могут быть размещены на 10 лет.

ГК "Автодор" 23 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-002P-05 объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне около 7,3% годовых. Техразмещение нового выпуска запланировано на 25 декабря. Кроме того, компания планирует 16-20 декабря собрать заявки на выкуп облигаций четырех серий по согласованию с владельцами. К выкупу будут предложены выпуски серий БО-001Р-01, БО-002Р-02, БО-002Р-03, БО-002Р-04 в объеме не более 12 млрд рублей. Дата выкупа облигаций в обращении - 24 декабря. Компания разместила 4-летние бонды БО-001Р-01 на 10 млрд рублей в ноябре 2016 года. Ставка по выпуску установлена на уровне 10,25% годовых. Выпуск БО-002Р-02 объемом 17,7 млрд рублей и сроком обращения 3 года был размещен в декабре 2018 года. Ставка текущего купона - 9,25% годовых. Облигации серии БО-002Р-03 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 2 года были размещены в апреле 2019 года по ставке 8,7% годовых. Выпуск серии БО-002Р-04 объемом 8,3 млрд рублей со сроком обращения 1,5 года был размещен в июле 2019 года по ставке 8% годовых. Индикативная доходность на дату выкупа составит по сериям БО-001Р-01, БО-002Р-03 и БО-002Р-04 около 6,25% годовых, по серии БО-002Р-02 - около 6,32% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-14 в размере 4,8% годовых. Компания разместила выпуск на 17 млрд рублей в июне 2015 года. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

Россельхозбанк (РСХБ) выставил на 23 декабря оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-07P на 19,9 млрд рублей. Период подачи заявок - с 16 по 20 декабря включительно. Цена приобретения - 100% от номинала. Банк 29 ноября 2018 года разместил облигации серии БО-07Р объемом 19,9 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Срок обращения бумаг - 20 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых бондов объемом до 500 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет. Сама программа рассчитана на 50 лет.