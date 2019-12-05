Индекс Мосбиржи откроется нейтрально - ИК "Алго Капитал"

После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние "бокового" движения около уровня 2900 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

Индексы Мосбиржи и РТС восстановились к своим недавним двухнедельным поддержкам, расположенным в районе 2900 пунктов и 1430 пунктов соответственно. В них сформировалась нейтральная среднесрочная техническая картина.

Под закрытие вечерней торговой сессии среды декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 3,5 п. (или около 0,25%) по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка остаются близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное падение стоимости в пределах 0,05%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного прироста подешевели на 0,2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0,6. Японский Nikkei225 прибавил 0,7%.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением не более 0,1-0,3%, вблизи отметки 2900 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2890, 2880 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2920, 2930 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние "бокового" движения около уровня 2900 пунктов. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся сегодня утром", - указывает Виталий Манжос.