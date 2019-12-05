Торги нефтью обещают быть очень волатильными - Алор Брокер

Торги нефтью в ближайшие два дня обещают быть очень волатильными, говорится в комментарии Алор Брокер.

Нефть в среду уходила в район 63,5 долларов за баррель на статистике от Минэнерго США, показавшей снижение запасов нефти в стране на 4,8 млн баррелей при ожиданиях сокращения на 1,7 млн. Однако добыча нефти держится на рекордном уровне в 12,9 млн баррелей в сутки.

Подогревается ситуация и разговорами о том, что на саммит ОПЕК+, который стартует в четверг, будет вынесено предложение об еще очередном сокращении добычи на 400 тыс. баррелей в день и о пролонгации сделки до конца первого полугодия 2020 года или даже на весь следующий год.

"Мы считаем, что судьбоносных решений принято не будет. В лучшем случае стороны договорятся продлить соглашение на первое полугодие. Но сейчас ни у кого даже нет мыслей, что расширенный картель развалится - в этом случае нефть быстро уйдет в район 30 долларов за баррель. Принятие же решения о сокращении квот на производство нефти выглядит маловероятным. Поэтому не исключено, что консервативное решение трейдеры встретят мощными, но очень кратковременными продажами, с уходом цены в район 60 долларов за баррель, - отмечает аналитик Алексей Антонов. - Однако в течение встречи мы, наверное, услышим не одно высказывание в поддержку нефти, что приведет к "задергу" котировок вверх. В общем торги нефтью в ближайшие два дня обещают быть очень волатильными".