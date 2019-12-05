Утренние прогнозы: сдержанные движения

На утро четверга у аналитиков нет единого мнения о начале фондовой сессии в России.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением не более 0,1-0,3%, вблизи отметки 2900 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2890, 2880 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2920, 2930 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние "бокового" движения около уровня 2900 пунктов. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся сегодня утром".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Рынки в очередной раз верят слухам о позитивной динамике торговых переговоров США и КНР, но инвесторы держат в уме тот факт, что данные заявления в прошлом часто завершались появлением информации о непреодолимых противоречиях. Поэтому новый торговый день может оказаться не столь оптимистичным, как прошедший".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие фондовой сессии четверга возможно около нуля, может быть, в небольшом "минусе", дальнейший ход торгов будет зависеть от внешнего фона, который в ближайшие дни будет определяющим для движения российских активов".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "В четверг, учитывая некоторое улучшение настроений на рынках, он попробует вновь обосноваться в нижней половине диапазона 2900-2950 пунктов. Вопрос о рассмотрении дивидендной политики "Газпромом" был перенесен на пятницу. Этот фактор, по нашему мнению, способен оказать значимое влияние на динамику российского рынка".