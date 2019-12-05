05 декабря 2019 года 09:49
Утренние прогнозы: сдержанные движения
На утро четверга у аналитиков нет единого мнения о начале фондовой сессии в России.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением не более 0,1-0,3%, вблизи отметки 2900 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2890, 2880 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2920, 2930 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние "бокового" движения около уровня 2900 пунктов. Этому способствует смешанный внешний фон, сложившийся сегодня утром".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Рынки в очередной раз верят слухам о позитивной динамике торговых переговоров США и КНР, но инвесторы держат в уме тот факт, что данные заявления в прошлом часто завершались появлением информации о непреодолимых противоречиях. Поэтому новый торговый день может оказаться не столь оптимистичным, как прошедший".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие фондовой сессии четверга возможно около нуля, может быть, в небольшом "минусе", дальнейший ход торгов будет зависеть от внешнего фона, который в ближайшие дни будет определяющим для движения российских активов".
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "В четверг, учитывая некоторое улучшение настроений на рынках, он попробует вновь обосноваться в нижней половине диапазона 2900-2950 пунктов. Вопрос о рассмотрении дивидендной политики "Газпромом" был перенесен на пятницу. Этот фактор, по нашему мнению, способен оказать значимое влияние на динамику российского рынка".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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05 декабря 2019 года 16:50
отенциал падения котировок золота в среднесрочной перспективе представляется ограниченным, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал".
С фундаментальной точки зрения, золото остается под краткосрочным давлением ввиду снижения мирового аппетита к риску, перспектив приостановки цикла снижения... читать дальше
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05 декабря 2019 года 16:25
оссийский рынок акций в основном игнорирует внешний оптимизм. Активность оставалась довольно низкой, к середине четверга объём сделок на основной секции "Московской биржи" едва достиг 21 млрд рублей. С начала года индекс Мосбиржи показал рост более чем на 20%, что побуждает отдельных инвесторов... читать дальше
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05 декабря 2019 года 16:00
Можно ожидать закрытия индекса Мосбиржи в районе 2885-2915 пунктов, скорее всего, его отклонение по итогам дня не превысит 0,5%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".
Индекс Мосбиржи отскочил от своего внутридневного минимума и стабилизировался несколько выше отметки 2890 пунктов.... читать дальше
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05 декабря 2019 года 15:45
Москва. 5 декабря. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль чуть укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая, с одной стороны, неоднозначные сигналы с внешних рынков, обусловленные ходом торговых переговоров между США и Китаем, с другой - заметный рост цен на нефть. читать дальше
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05 декабря 2019 года 15:33
(добавлен текст после 2-го абзаца)
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 83 рублей до 105,4 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".
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05 декабря 2019 года 15:13
aiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 83 рублей до 105,4 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".
читать дальше
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05 декабря 2019 года 14:48
(добавлен текст после 1-го абзаца)
"БКС Глобал Маркетс" закрыл три торговые идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF), "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)" и "Шорт в GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)" из-за неожиданного... читать дальше
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05 декабря 2019 года 14:26
Рынок нефти отреагировал на новости, связанные с внешнеторговыми переговорами между США и Китаем: котировки черного золота прибавили 4% в среду после того, как сближение двух сторон стало более ощутимым, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных... читать дальше
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05 декабря 2019 года 13:59
"БКС Глобал Маркетс" закрыл три торговые идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF), "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)" и "Шорт в GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)" из-за неожиданного роста экспортных цен на сталь более... читать дальше
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05 декабря 2019 года 13:22
Аналитики ГК "ФИНАМ сохраняют рекомендацию "покупать" для iShares US Medical Devices ETF на 2020 год, а целевую цену ставят на пересмотр в сторону повышения.
Индексный фонд iShares US Medical Devices ETF с привязкой к акциям компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и... читать дальше
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05 декабря 2019 года 12:50
Инфляция "выступает" за снижение ставки на заседании ЦБ РФ в декабре, снижение ставки на 25 б.п. представляется взвешенным решением, говорится в обзоре Райффайзенбанка.
"Динамика инфляции (наряду с улучшением инфляционных ожиданий) является аргументом в пользу снижения ставки на ближайшем... читать дальше
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05 декабря 2019 года 12:36
ЦБ РФ не видит оснований для перехода к стимулирующей денежно-кредитной политике, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".
"Регулятор пока не планирует изменять диапазон оценки нейтрального уровня ключевой ставки, - отмечает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева. - Интервью главы департамента по... читать дальше
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05 декабря 2019 года 12:07
альнейшее поведение российской валюты видится не столь привлекательным, поскольку в конце года предстоят значительные выплаты и бюджетные расходы, да и общее состояние мировой экономики не благоприятствует инвестициям в развивающие экономики, вкупе с большой неопределенность на геополитическом... читать дальше
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05 декабря 2019 года 12:00
Москва. 5 декабря. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в четверг вслед за выросшими внешними рынками на надеждах на торговую сделку первой фазы между США и Китаем растерял оптимизм и немного сдал назад по индексам на бумагах Сбербанка. читать дальше
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05 декабря 2019 года 11:54
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Salesforce и среднесрочную целевую цену акций на уровне $190, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Игоря Додонова. На взгляд эксперта, отчетность Salesforce за 3-й финквартал 2019г оказалась достаточно сильной. Выручка и... читать дальше
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