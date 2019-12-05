Brent торгуется на уровне $62,94

Американские фондовые индексы увеличились в среду. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в четверг. Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг.

Американские фондовые индексы увеличились в среду впервые за четыре дня, сообщает MarketWatch.

Рынки все еще возлагают надежды на соглашение между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечает заместитель председателя правления инвестиционной компании Baird Патрик Спенсер.

Президент США Дональд Трамп днем ранее сказал, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в Штатах, запланированных на ноябрь 2020 года. Однако, по словам осведомленных источников агентства Bloomberg, заявление президента о том, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.

Во вторник "шансы на скорое заключение торговой сделки казались незначительными после слов президента", однако затем "мы получили оптимистичные сообщения о состоянии переговоров", заявил аналитик Gorilla Trades Кен Берман.

Между тем обнародованные в среду, касающиеся состояния американской экономики, были достаточно слабыми.

Отраслевая организация ADP Employer сообщила, что рост числа рабочих мест в США в ноябре составил всего 67 тыс. после подъема на 121 тыс. в предшествующий месяц. Средний прогноз опрошенных The Wall Street Journal экономистов предполагал гораздо более значительное увеличение - на 150 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Аналитики ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны увеличилось на 190 тыс. после повышения на 128 тыс. в октябре.

"Рынок труда теряет свой блеск, - отмечает Марк Занди, главный экономист Moody's Analitycs, которая помогает в составлении отчета ADP. - Рост числа рабочих мест замедляется".

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре уменьшился до 53,9 пункта с 54,7 пункта в предшествующий месяц, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали снижения всего до 54,5 пункта. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса ниже этого уровня говорит о ее ослаблении.

Цены акций производителей чипов выросли по итогам торгов, в том числе Nvidia - на 0,9%, Micron Technology - на 2,4%.

Капитализация Alphabet повысилась на 1,9%. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили посты, соответственно, гендиректора и президента ее материнской компании - Alphabet Inc., передав управление Сундару Пичаи, являющемуся CEO Google. Пейдж и Брин останутся в совете директоров Alphabet.

Бумаги Expedia Group Inc. взлетели в цене на 6,2%. Одно из крупнейших в мире онлайн-турагентств запускает новую программу buyback, в рамках которой выкупит 20 млн собственных акций. Кроме того, было объявлено об уходе CEO и CFO, проработавших в компании чуть более двух лет.

Стоимость Campbell Soup Co. поднялась за день на 1,9%. Производитель продуктов питания за финквартал, завершившийся 27 октября, сократил чистую прибыль. Однако скорректированный показатель составил 78 центов при средних ожиданиях экспертов на уровне 71 цента.

В то же время котировки акций Salesforce.com снизились на 3,2%. Компания, предоставляющая облачные услуги, в третьем финансовом квартале (в августе-октябре) получила чистый убыток после закрытия крупнейшей в своей истории сделки по покупке Tableau Software.

Цена бумаг G-III Apparel Group Ltd. опустилась на 2,2%. Выручка производителя одежды под марками Donna Karan, Calvin Klein и Tommy Hilfiger в минувшем квартале оказалась ниже ожиданий экспертов, также он ухудшил прогноз на весь год.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 146,97 пункта (0,53%) - до 27649,78 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 19,56 пункта (0,63%), составив 3112,76 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 46,03 пункта (0,54%) - до 8566,67 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в четверг на фоне возобновившихся надежд на скорое заключение торговой сделки между США и Китаем, несмотря на весьма резкие высказывания президента Дональда Трампа в последние дни.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,71%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,53%, гонконгский Hang Seng - на 0,36%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,16%. Южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,48%.

Агентство Bloomberg сообщило накануне со ссылкой на осведомленные источники, что США и Китай движутся к заключению соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на то, что напряженность между двумя странами усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

По словам источников, заявление Трампа о том, что у него "нет дедлайна" для заключения соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.

Днем ранее Трамп сказал, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в Штатах, запланированных на ноябрь 2020 года.

"Торговая война будет ключевым фактором для настроений в ближайшие несколько недель", - отмечают аналитики DBS Group.

Акции японской Nippon Steel подскочили на 6,1%. Также дорожают бумаги SoftBank (+1,5%) и Honda (+1,3%). Цена бумаг Fast Retailing снижается на 0,03%.

В Гонконге дорожают акции Sunny Optical, производителя комплектующих для Apple (+4,3%), а также AAC (+3,1%) и нефтедобывающей компании CNOOC (+0,9%).

Котировки акций южнокорейской Hyundai Motor упали на 3,7% после того, как компания объявила о планах инвестировать $52 млрд в развитие электрических и самоуправляемых автомобилей в ближайшие пять лет.

Бумаги австралийских Beach Energy и Woodside Petroleum прибавили в цене 3,9% и 1,9% соответственно.

Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне, обусловленного резким сокращением запасов в США.

Стоимость февральских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $62,94 за баррель, что на $0,06 (0,1%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов подскочила на $2,18 (3,6%), до $63 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,20 (0,34%) - до $58,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на $2,33 (4,2%), до $58,43 за баррель.

Обе марки в среду показали максимальный сессионный подъем с 16 сентября.

Запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4,86 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики США. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов в США - первое за шесть недель - на 700 тыс. баррелей.

Запасы бензина, согласно официальным данным, выросли на 3,385 млн баррелей, запасы дистиллятов повысились на 3,063 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов бензина на 2,7 млн баррелей, а дистиллятов - на 460 тыс. баррелей.

За день до этого Американский институт нефти (API) обнародовал отчет, согласно которому запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократились на 3,72 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, которое начнется в Вене в четверг. В ходе встречи, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о недостаточно четком выполнении некоторыми странами условий соглашения об ограничении добычи нефти.

Эксперты рассчитывают, что нефтедобывающие страны смогут договориться о продлении действующего соглашения или даже о дополнительном сокращении добычи. Ранее Ирак сообщил о возможности более глубоких сокращений добычи ОПЕК+.