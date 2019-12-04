.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль заметно укрепляется к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти
.
ГЛАВНОЕ
Экономическая активность продолжила расти и в октябре
После более уверенного, чем ожидал Банк России, роста ВВП в 3-м квартале (1,7% против 0,8–1,3%) экономическая активность продолжила расти и в начале текущего квартала. Сохранилась тенденция к росту промпроизводства
 
Оливье подорожал на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для салата оливье, выросла на 4,6%. Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 рублей, а в 2018 году она стоила 325 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за октябрь, с...
 
Коллекторам полностью запретят доступ к долгам граждан за ЖКУ
Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, пишут "Известия", ссылаясь на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия...
 
Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января на 6,6%
В следующем году пенсии будут индексировать так, чтобы опередить инфляцию, - это предусмотрено законом о бюджете Пенсионного фонда России. "Российская газета", ссылаясь на информацию, озвученную изданию в ПФР, приводит конкретные цифры: страховые...
 
04 декабря 2019 года 19:33

Рубль заметно укрепляется к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Москва. 4 декабря. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль заметно повышается к бивалютной корзине на фоне возвращения надежд на заключение уже в этом году торговой сделки между США и Китаем и уверенно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 63,88 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,82 руб./EUR1, подешевев на 28,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 27,29 копейки - до 67,0 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах, так как инвесторы позитивно оценили возвращение надежды на скорое заключение первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. В этой связи большинство валют emerging markets также повышаются, а цены на нефть демонстрируют уверенный рост.

Цены на нефть эталонных марок растут в пределах 4% в среду после выхода данных о запасах в США, а также на фоне надежд на сделку между Вашингтоном и Пекином. Поддержку рынку также оказывают новости о том, что страны ОПЕК+ по итогам заседания на этой неделе могут договориться о продлении действующего соглашения об ограничении добычи нефти или даже о дополнительном сокращении добычи. Ранее Ирак сообщил о возможности более глубоких сокращений добычи ОПЕК+.

США и Китай движутся к заключению соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на то, что напряженность между двумя странами усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, законы, ранее принятые американскими законодателями в осуждение нарушений прав человека в Гонконге и Синьцзяне, вряд ли повлияют на ход переговоров.

Американская сторона рассчитывает, что соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора США и Китая будет подписано до вступления в силу очередного раунда пошлин, запланированного на 15 декабря, отмечают источники. По их словам, среди вопросов, соглашение по которым не достигнуто, - гарантии закупки Китаем определенного объема американских сельхозтоваров, а также объем введенных ранее пошлин на китайские товары, от которых готовы отказаться США.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились, отмечают источники. Накануне Трамп заявил в ходе пресс-конференции в Лондоне, где он участвовал в саммите НАТО, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, на торгах среды рубль заметно укрепляется к основным мировым валютам. "Судя по всему, основным фактором роста рубля выступает дорожающая нефть. И здесь можно говорить о специфике функционирования бюджетного правила, когда укрепление нефти, а сегодня оно превышает 3%, не сразу отрабатывается рынком. Поэтому спекулятивно рост цен на нефть способствует повышению рубля. В свою очередь, сегодняшнему активному росту нефти способствует ряд факторов. Это и предстоящая сделка ОПЕК+, где, по слухам, могут договориться о более значительном сокращении нефти, чем ожидается сейчас, и сокращение запасов нефти в США. Свою лепту в повышение рынка энергоносителей вносят и новости, что торговая сделка с Китаем идет быстрее, чем ожидалось ранее. По совокупности, на рынке очевиден спрос на сырьевые валюты, и в условиях снижения рисков рубль особенно интересен среди них как бенефициар роста цен на нефть", - отметил Нигматуллин.

Поддержку рублю также оказывают удачные аукционы Минфина по размещению ОФЗ и уменьшение ведомством объема средств на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Минфин в среду разместил одиннадцатилетние ОФЗ-ПД серии 26228 и девятилетние ОФЗ-Ин серии 52002 общим объемом чуть более 43 млрд рублей. При этом совокупный спрос составил 89 млрд рублей. Таким образом, спрос превысил предложение более чем в два раза.

Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 6 декабря по 14 января 195,5 млрд рублей, сообщило в среду финансовое ведомство. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период - 9,3 млрд рублей, что меньше, чем в период с 8 ноября по 5 декабря (в сумме 228,2 млрд рублей, среднедневные покупки - 11,4 млрд рублей).

"Укреплению рубля способствуют аукционы ОФЗ. На первом из них Минфин разместил ОФЗ-Ин выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года. Удалось разместить бумаги на 29,956 млрд рублей по номиналу при спросе 69,416 млрд рублей по номиналу и при средневзвешенной доходности 3,05%. Дополнительную поддержку обеспечила нефть, которая пыталась подняться выше $62 за баррель Brent. Пока сложно говорить о том, какой новостной фон нас ждет впереди, но, как минимум, КНР и США пока не готовы обваливать рынки сообщениями о провале переговоров. Отечественный Минфин также готов снижать давление на рубль. Объем закупки валюты в рамках бюджетного правила на период с 6 декабря до 14 января составит 195,5 млрд рублей, или 9,3 млрд рублей в день по сравнению с 11,4 млрд рублей ежедневных покупок в предыдущий период", - отметил ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 3,85% - до $63,16 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 4,05% - до $58,37 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти за прошлую неделю сократились на 4,86 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов в США - первое за шесть недель - на 700 тыс. баррелей.

Запасы бензина, согласно официальным данным, выросли на 3,385 млн баррелей, запасы дистиллятов повысились на 3,063 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов бензина на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 460 тыс. баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократились на 3,72 млн баррелей.

"Рост рубля - это явное последствие новой волны ралли в нефти, баррель Brent дорожает почти на 4%. Разгону сырье обязано комментариям Ирака о том, что на стартующей завтра встрече ОПЕК+ стороны могут договориться о продлении соглашения по заморозке нефтяной добычи, а также данным по запасам. Доллар США отступил к 63,9 руб./$1 и может проторговаться в ближайшее время в пределах 63,75-64,10 руб./$1. Евровалюта выглядит чуть более спокойной, торгуется по 70,98 руб./EUR1 и способна завтра оставаться в границах 70,8-71,25 руб./EUR1", - полагает аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 декабря на 5,47 копейки, до 64,1948 руб./$1, и увеличил курс евро на 4,78 копейки, до 71,1086 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 9,6 копейки по отношению ко вторнику и составил 64,0361 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:01 МСК уменьшился на 15,75 копейки и составил 63,9953 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 527,729 млн, из которых $676,484 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 851,245 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 4,6 копейки по отношению ко вторнику, до 70,9818 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 14,31 копейки и составил 70,9186 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR727,781 млн, из которых EUR202,714 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR525,067 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных межбанковских кредитов слегка понизились в среду, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 6,67% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметках 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 декабря 2019 года 19:45
Рынок акций РФ в среду превысил 2900п по индексу МосБиржи на фоне общемирового отскока, лидировал Сургутнефтегаз
Москва. 4 декабря. Рынок акций РФ в среду превысил рубеж 2900 пунктов по индексу МосБиржи на фоне общемировой коррекции, подогретой новыми надеждами на заключение торговой сделки США и Китая, а также ростом нефти на статистике о сокращении ее запасов в США.    читать дальше
.
04 декабря 2019 года 19:21
Газпромбанк поднял рейтинг GDR "О'Кей" до "покупать", но снизил рейтинг GDR "Ленты" до "держать"
(добавлены последний абзац и таблица) Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ, сообщается в обзоре аналитика банка Марата Ибрагимова. По итогам переоценки для GDR "О'Кей" была повышена...    читать дальше
.
04 декабря 2019 года 19:06
Газпромбанк поднял рейтинг GDR "О'Кей" до "покупать", но снизил рейтинг GDR "Ленты" до "держать"
Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ, сообщается в обзоре аналитика банка Марта Ибрагимова. По итогам переоценки для GDR "О'Кей" была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до...    читать дальше
.
04 декабря 2019 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли благодаря спросу инвесторов на рисковые активы
Москва. 4 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы на фоне ослабления опасений за судьбу торговой сделки между США и Китаем. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
04 декабря 2019 года 18:50
Внешний фон помог рынку акций РФ отыграть в среду часть потерь, понесенных днем ранее - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок в среду смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, при этом поддержку нашим акциям оказал внешний фон, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог...    читать дальше
.
04 декабря 2019 года 18:27
Газпромбанк подтвердил рекомендацию "покупать" для GDR Полюса по итогам переоценки
Газпромбанк (MOEX: GZPR) подтвердил рекомендацию "покупать" для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) по итогам переоценки, сообщается в обзоре аналитиков банка Натальи Шевелевой, Марии Мартыновой и Эрика де Пой. Модель оценки данной золотодобывающей компании была...    читать дальше
.
04 декабря 2019 года 18:05
Инфляция восстановится до 4,0% к концу 2020 г. - Альфа-банк
Инфляция составит 2,7-3,0% г/г в 1К20 и восстановится до 4,0% к концу 2020 г., прогнозирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Бюджетная политика, судя по всему, предполагает улучшение тренда роста реальных располагаемых доходов. Исходя из индексации зарплат сотрудников госсектора на...    читать дальше
.
04 декабря 2019 года 16:59
Рынок может преувеличивать потенциал понижения ключевой ставки со стороны ЦБ в 2020 году- Альфа-банк
Усиление роли бюджетной политики в стимулировании роста в 2020 г. станет вызовом для ЦБ. В предыдущие годы благодаря жесткой бюджетной политике ЦБ смог создать более мягкие монетарные условия для российской экономики. Тем не менее, сейчас, когда ключевая ставка достигла своего нейтрального уровня,...    читать дальше
.
04 декабря 2019 года 16:27
Вероятно, рынок акций сможет закрыть день выше отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"
озитивный внешний фон пока позволяет рассчитывать на то, что российский рынок акций сможет закрыть день выше отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, что частично отменяет сигналы на продажу, которые сформировались ранее. Однако, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, для...    читать дальше
.
04 декабря 2019 года 16:05
Рубль может "коснуться" значения 70руб./$ в 2020 году - Альфа-банк
Высока вероятность движения курса рубля до 70 руб./$, особенно во 2П20, сообщается в обзоре Альфа-банка. Главный сюрприз 2019 года связан с тем, что курс рубля оказался слабее наших ожиданий (мы прогнозировали 67 руб./$ на конец этого года, и на этот уровень рубль вышел уже в августе), тогда как...    читать дальше
.
04 декабря 2019 года 15:50
Рубль днем заметно ускорил темпы роста к доллару и евро на фоне надежды на заключение соглашения США-Китай и дорожающей нефти
Москва. 4 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль заметно увеличил темпы повышения к бивалютной корзине на фоне возвращения надежд на заключение уже в этом году торговой сделки между США и Китаем и активно растущей в этой связи нефти.    читать дальше
.
04 декабря 2019 года 15:41
Торговые новости остаются основным драйвером движения акций - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды вышли в "плюс", но рублевый индикатор оставался ниже психологически важной отметки в 2900 пунктов. Долларовый индекс "отвоевал" сопротивление 1420 пунктов. Мировые площадки воспрянули духом благодаря торговым новостям, которые остаются основным...    читать дальше
.
04 декабря 2019 года 15:08
В фокусе рынка находятся ОПЕК+ и "Газпром" - БКС
В фокусе внимания трейдеров находятся заседания ОПЕК+ и правления "Газпрома", говорится в комментарии "БКС Премьер". Индекс "Московской биржи" подрастает в среду несмотря на то, что, согласно Трампу, торговое соглашение с Китаем может быть отложено вплоть до новых выборов американского...    читать дальше
.
04 декабря 2019 года 14:35
Большинство факторов говорит в пользу снижения ставки ЦБ на 25 б.п. на предстоящем заседании - Райффайзенбанк
Подавляющее большинство факторов (рисковый фон, волатильность рубля, ожидаемая траектория по инфляции) говорят в пользу умеренного снижения ставки ЦБ на предстоящем заседании (базовый сценарий – снижение ставки на 25 б.п. до 6,25%), говорится в обзоре Райффайзенбанка. Инфляционные ожидания...    читать дальше
.
04 декабря 2019 года 14:00
Возможное дополнительное сокращение ОПЕК добычи нефти на 400 тыс. барр. может привести к росту цен "черного золота" - "БКС Глобал Маркетс"
Согласно последнему отчету МЭА, спрос на нефть уже превышает предложение почти на 500 тыс. барр. в сутки, и возможное дополнительное сокращение ОПЕК добычи на 400 тыс. барр. может привести к росту цен, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". В последние несколько недель цены на нефть...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.