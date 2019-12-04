Газпромбанк поднял рейтинг GDR "О'Кей" до "покупать", но снизил рейтинг GDR "Ленты" до "держать"

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Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ, сообщается в обзоре аналитика банка Марата Ибрагимова.

По итогам переоценки для GDR "О'Кей" была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". Между тем рекомендация для GDR "Ленты", напротив, была понижена - с "покупать" до "держать".

Для акций и GDR "Магнита" и GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) Group была подтверждена рекомендация "покупать".

"Мы подтверждаем, что X5 - наш топ-пик в отрасли, так как считаем, что ее GDR недооценены рынком. Кроме того, сохраняем позитивный взгляд на "Магнит" (MOEX: MGNT), который демонстрирует положительные изменения. Между тем рекомендацию для GDR "Ленты" мы понижаем до "держать" из-за значительного ухудшения операционных и финансовых показателей компании. Однако для GDR "О'Кей" рекомендацию повышаем до "покупать" в связи со значительным улучшением перспектив данного ритейлера", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в рублях):

Прогнозная цена Х5 - 42,0 (текущая цена - 33,4), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Магнит - 19,0 (текущая цена - 11,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Магнит (для акций; цены в рублях) - 4700,0 (текущая цена - 3255,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Лента - 3,8 (текущая цена - 3,2), рекомендация - держать;

Прогнозная цена О'Кей - 2,2 (текущая цена - 1,5), рекомендация - покупать.