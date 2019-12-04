Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли благодаря спросу инвесторов на рисковые активы

Москва. 4 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы на фоне ослабления опасений за судьбу торговой сделки между США и Китаем. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 3 декабря на 18 базисных пунктов и составила 114,16% от номинала, что соответствует доходности 2,635% годовых (снижение на 6 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 6 базисных пунктов, составив 100,81% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 1,574% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 9 пунктов и составил 106 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 56 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 131,19% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,86% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 42 пункта, поднявшись до 127,19% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 3,805% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 16 базисных пунктов - до 111% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 2,875% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 109,56% от номинала (доходность - 2,22% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 36 базисных пунктов, подорожав до 123,1% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 3,88% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 16 базисных пунктов, до 108,74% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,95% годовых).

"Сегодня был довольно позитивный день для российских еврооблигаций, котировки которых обновили локальные максимумы. Формированию на рынке позитивных настроений способствовало прежде всего ослабление опасений за судьбу торговой сделки между США и Китаем. Накануне мировые рынки капитала накрыла волна бегства от рисков, которую вызвали заявления президента США Дональда Трампа относительно возможной отсрочки заключения торговой сделки. Сегодня же страсти немного улеглись под влиянием новых заявлений относительно того, что, несмотря на ряд противоречий, Пекин и Вашингтон уверенно продвигаются на пути к заключению сделки. В итоге это привело к активному росту фондовых и товарных рынков, в частности, сегодня заметно выросли нефтяные цены. Благодаря этим факторам повысились в цене и российские долговые бумаги, как рублевые, так и валютные, причем последние оказались основными бенефициарами позитивных "торговых" новостей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Во вторник Трамп сказал, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года. Однако, по словам осведомленных источников, заявление американского президента о том, что у него нет дедлайна для заключения торгового соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.