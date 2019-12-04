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04 декабря 2019 года 18:50
Внешний фон помог рынку акций РФ отыграть в среду часть потерь, понесенных днем ранее - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок в среду смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, при этом поддержку нашим акциям оказал внешний фон, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог продемонстрировать существенный рост и вновь подняться выше 62 долларов за баррель. Также покупкам в наших акциях способствовал динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,4%, а в США после первых 30 минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,7%. На таком фоне индекс Мосбиржи к 18:00 мск вырос на 0,7%, поднявшись выше 2900 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Сургутнефтегаза и Роснефти, прибавившие 2,7% и 2,1% соответственно. Хуже рынка торговались ФосАгро и ОГК-2, упавшие на 0,8% и 1,1%. "Благодаря внешнему фону покупки в наших акциях возобладали, что позволило индексу Мосбиржи отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, и подняться выше 2900 пунктов, - отмечает Богдан Зварич. - Однако пока говорить о возобновлении полноценной позитивной динамики преждевременно. Сейчас мы наблюдаем коррекционное восстановление к предыдущим двум дням снижения - часть игроков предпочла зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. Говорить же о попытках возобновления роста можно будет только в случае подъема рынка выше уровня 2920 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением. Пока же актуальность сохраняет сценарий дальнейшего снижения и ухода рынка в район 2840 - 2860 пунктов индекса Мосбиржи".
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04 декабря 2019 года 19:45
Рынок акций РФ в среду превысил 2900п по индексу МосБиржи на фоне общемирового отскока, лидировал Сургутнефтегаз
Москва. 4 декабря. Рынок акций РФ в среду превысил рубеж 2900 пунктов по индексу МосБиржи на фоне общемировой коррекции, подогретой новыми надеждами на заключение торговой сделки США и Китая, а также ростом нефти на статистике о сокращении ее запасов в США. читать дальше
.04 декабря 2019 года 19:33
Москва. 4 декабря. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль заметно повышается к бивалютной корзине на фоне возвращения надежд на заключение уже в этом году торговой сделки между США и Китаем и уверенно дорожающей нефти. читать дальше
.04 декабря 2019 года 19:21
(добавлены последний абзац и таблица) Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ, сообщается в обзоре аналитика банка Марата Ибрагимова. По итогам переоценки для GDR "О'Кей" была повышена... читать дальше
.04 декабря 2019 года 19:06
Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ, сообщается в обзоре аналитика банка Марта Ибрагимова. По итогам переоценки для GDR "О'Кей" была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до... читать дальше
.04 декабря 2019 года 19:00
Москва. 4 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы на фоне ослабления опасений за судьбу торговой сделки между США и Китаем. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.04 декабря 2019 года 18:27
Газпромбанк (MOEX: GZPR) подтвердил рекомендацию "покупать" для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) по итогам переоценки, сообщается в обзоре аналитиков банка Натальи Шевелевой, Марии Мартыновой и Эрика де Пой. Модель оценки данной золотодобывающей компании была... читать дальше
.04 декабря 2019 года 18:05
Инфляция составит 2,7-3,0% г/г в 1К20 и восстановится до 4,0% к концу 2020 г., прогнозирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Бюджетная политика, судя по всему, предполагает улучшение тренда роста реальных располагаемых доходов. Исходя из индексации зарплат сотрудников госсектора на... читать дальше
.04 декабря 2019 года 16:59
Рынок может преувеличивать потенциал понижения ключевой ставки со стороны ЦБ в 2020 году- Альфа-банк
Усиление роли бюджетной политики в стимулировании роста в 2020 г. станет вызовом для ЦБ. В предыдущие годы благодаря жесткой бюджетной политике ЦБ смог создать более мягкие монетарные условия для российской экономики. Тем не менее, сейчас, когда ключевая ставка достигла своего нейтрального уровня,... читать дальше
.04 декабря 2019 года 16:27
Вероятно, рынок акций сможет закрыть день выше отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"
озитивный внешний фон пока позволяет рассчитывать на то, что российский рынок акций сможет закрыть день выше отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, что частично отменяет сигналы на продажу, которые сформировались ранее. Однако, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, для... читать дальше
.04 декабря 2019 года 16:05
Высока вероятность движения курса рубля до 70 руб./$, особенно во 2П20, сообщается в обзоре Альфа-банка. Главный сюрприз 2019 года связан с тем, что курс рубля оказался слабее наших ожиданий (мы прогнозировали 67 руб./$ на конец этого года, и на этот уровень рубль вышел уже в августе), тогда как... читать дальше
.04 декабря 2019 года 15:50
Рубль днем заметно ускорил темпы роста к доллару и евро на фоне надежды на заключение соглашения США-Китай и дорожающей нефти
Москва. 4 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль заметно увеличил темпы повышения к бивалютной корзине на фоне возвращения надежд на заключение уже в этом году торговой сделки между США и Китаем и активно растущей в этой связи нефти. читать дальше
.04 декабря 2019 года 15:41
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды вышли в "плюс", но рублевый индикатор оставался ниже психологически важной отметки в 2900 пунктов. Долларовый индекс "отвоевал" сопротивление 1420 пунктов. Мировые площадки воспрянули духом благодаря торговым новостям, которые остаются основным... читать дальше
.04 декабря 2019 года 15:08
В фокусе внимания трейдеров находятся заседания ОПЕК+ и правления "Газпрома", говорится в комментарии "БКС Премьер". Индекс "Московской биржи" подрастает в среду несмотря на то, что, согласно Трампу, торговое соглашение с Китаем может быть отложено вплоть до новых выборов американского... читать дальше
.04 декабря 2019 года 14:35
Большинство факторов говорит в пользу снижения ставки ЦБ на 25 б.п. на предстоящем заседании - Райффайзенбанк
Подавляющее большинство факторов (рисковый фон, волатильность рубля, ожидаемая траектория по инфляции) говорят в пользу умеренного снижения ставки ЦБ на предстоящем заседании (базовый сценарий – снижение ставки на 25 б.п. до 6,25%), говорится в обзоре Райффайзенбанка. Инфляционные ожидания... читать дальше
.04 декабря 2019 года 14:00
Возможное дополнительное сокращение ОПЕК добычи нефти на 400 тыс. барр. может привести к росту цен "черного золота" - "БКС Глобал Маркетс"
Согласно последнему отчету МЭА, спрос на нефть уже превышает предложение почти на 500 тыс. барр. в сутки, и возможное дополнительное сокращение ОПЕК добычи на 400 тыс. барр. может привести к росту цен, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". В последние несколько недель цены на нефть... читать дальше
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