Газпромбанк поднял рейтинг GDR "О'Кей" до "покупать", но снизил рейтинг GDR "Ленты" до "держать"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ, сообщается в обзоре аналитика банка Марта Ибрагимова.

По итогам переоценки для GDR "О'Кей" была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". Между тем рекомендация для GDR "Ленты", напротив, была понижена - с "покупать" до "держать".

Для акций и GDR "Магнита" (MOEX: MGNT) и GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) Group была подтверждена рекомендация "покупать".