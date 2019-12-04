Инфляция восстановится до 4,0% к концу 2020 г. - Альфа-банк

Инфляция составит 2,7-3,0% г/г в 1К20 и восстановится до 4,0% к концу 2020 г., прогнозирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Бюджетная политика, судя по всему, предполагает улучшение тренда роста реальных располагаемых доходов. Исходя из индексации зарплат сотрудников госсектора на 5,4%, эксперт ожидает, что реальные зарплаты в экономике вырастут на 4% г/г в 2020 г. против 3,0% г/г в этом году, а реальные располагаемые расходы увеличатся на 1,5% г/г против 0,5% г/г в 2019 г.

"Важным последствием такой динамики будет восстановление темпов инфляции, - подчеркивает Наталия Орлова. - Хотя траектория роста цен указывает на замедление их годового роста до 2,7-3,0% г/г в 1К20, мы ожидаем, что инфляция начнет восстанавливаться до своего годового ориентира 4%. Важную роль в дефляционном тренде этого года играл факт резкого замедления продовольственной инфляции с 6,4% г/г в мае 2019 г. до нынешних 4,3% г/г; этот показатель может замедлиться до 3,0% к концу этого года и до 2,0% г/г в 1К20".

Тем не менее, сельскохозяйственный цикл будущего года, может оказаться менее благоприятным, кроме того, динамика цен на сельхозпродукцию не должна влиять на монетарную политику. Что касается динамики цен в непродовольственном сегменте, эксперт Альфа-банка ожидает, что в этом сегменте этот показатель сохранится на уровне 3-4% г/г в ближайшие 6-9 месяцев.