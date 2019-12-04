Рубль днем заметно ускорил темпы роста к доллару и евро на фоне надежды на заключение соглашения США-Китай и дорожающей нефти

Москва. 4 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль заметно увеличил темпы повышения к бивалютной корзине на фоне возвращения надежд на заключение уже в этом году торговой сделки между США и Китаем и активно растущей в этой связи нефти.

Курс доллара США составил 63,91 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,75 руб./EUR1, подешевев на 35,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,6 копейки - до 66,99 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 декабря на 5,47 копейки, до 64,1948 руб./$1, и увеличил курс евро на 4,78 копейки, до 71,1086 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно усилил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах, так как инвесторы позитивно оценили возвращение надежды на скорое заключение первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. В этой связи большинство валют emerging markets также демонстрируют позитивную динамику, а цены на нефть усилили рост.

США и Китай движутся к заключению соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на то, что напряженность между двумя странами усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, законопроекты, ранее принятые американскими законодателями в осуждение нарушений прав человека в Гонконге и Синьцзяне, вряд ли повлияют на ход переговоров.

Американская сторона рассчитывает, что соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора США и Китая будет подписано до вступления в силу очередного раунда пошлин, запланированного на 15 декабря, отмечают источники. По их словам, среди вопросов, соглашение по которым не достигнуто, - гарантии закупки Китаем определенного объема американских сельхозтоваров, а также объем введенных ранее пошлин на китайские товары, от которых готовы отказаться США.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились, отмечают источники. Накануне Трамп заявил в ходе пресс-конференции в Лондоне, где он участвовал в саммите НАТО, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

При этом рубль не особо реагирует на возобновление санкционной риторики против России со стороны представителей американских властей. Комитет Сената США по международным отношениям 11 декабря планирует провести голосование по законопроекту о санкциях в отношении России, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Комитет рассмотрит законопроект, который предусматривает санкции в отношении российских представителей, киберопераций и экспорта сниженного газа (СПГ) в связи с вмешательством РФ в выборы и другими проблемами. Авторами законопроекта являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин. О его внесении на рассмотрение было объявлено 13 февраля этого года.

Властям США трудно определить, насколько эффективными являются введенные против России санкции, заявил во вторник замгоссекретаря США Дэвид Хейл. "Они дают сдерживающий эффект", - сказал он на слушаниях в сенатском комитете, добавив при этом, что оценить то, как санкции повлияли на российскую внешнюю политику, сложно. При этом Хейл отметил, что зачастую угроза санкций - более действенный инструмент, чем непосредственное их введение.

В свою очередь, сенатор Рэнд Пол призвал провести исследование, чтобы определить, действенны ли ограничительные меры против России. По его словам, американские ограничительные меры часто не помогают Вашингтону достигать своих внешнеполитических целей. "А санкции остаются в силе в течение десятилетий", - добавил Пол.

"Результатом вчерашних слушаний в Сенате США стало утверждение голосования (11 декабря) в одном из комитетов Сената по законопроекту, предполагающему санкции против России. Законопроект был внесен на рассмотрение в Конгресс США в феврале текущего года. Он предполагает санкции против российской судостроительной отрасли, против энергетических проектов с государственным участием, а также ограничения против банковской сферы и государственного долга РФ. Отметим, что подобные инициативы уже не раз обсуждались американскими конгрессменами в этом году, однако пока значимых последствий эти обсуждения не приобретали. Тем не менее, как мы неоднократно говорили, санкционная риторика против России может усилиться на фоне приближения выборов президента США, что в целом не добавит оптимизма рублю", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Вчера стало известно, что на следующей неделе в комитете по иностранным делам Сената США состоится голосование по законопроекту, предусматривающему введение санкций в отношении РФ. Ранее мы отмечали, что размер санкционной премии в рубле и российских активах, по нашей оценке, близок к нулю, поэтому в случае обострения данной группы рисков движение в российских активах может быть явно выраженным. При этом отметим, что пока речь идет только о голосовании в профильном комитете, а не о голосовании Сената в целом, соответственно, процесс работы над законопроектом может быть достаточно длительным", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Цены на нефть ускорили рост на надеждах на заключение американо-китайского торгового соглашения, на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США за минувшую неделю, а также в ожидании саммита ОПЕК+, который состоится 5-6 декабря.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 1,92% - до $61,99 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,68% - до $57,04 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократились на 3,72 млн баррелей. Снижение, если оно будет подтверждено официальными данными, станет максимальным с сентября.

Минэнерго США обнародует доклад о запасах энергоносителей за прошлую неделю в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают снижения запасов нефти в США - первого за шесть недель - на 1,5 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, в ходе которого, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о недостаточно четком выполнении некоторыми странами условий соглашения об ограничении добычи нефти.

"По данным API, запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 3,72 млн баррелей, официальные данные будут опубликованы сегодня вечером, опрошенные Bloomberg аналитики ожидают снижения запасов только на 1,5 млн баррелей, поэтому реакция нефтяных котировок была позитивной. Более того, министр нефти Ирака Тамир Гадбан в очередной раз высказал позицию о необходимости снижения объемов добычи нефти еще на 400 тыс. баррелей в сутки помимо действующего снижения на 1,2 млн баррелей в сутки, что несомненно поддержало бы нефтяные котировки, но по сообщениям СМИ, мониторинговый комитет ОПЕК+ вопрос более резкого сокращения не рассматривал. В ближайшие дни комментарии министров будут основным фактором, обуславливающим динамику нефтяных цен", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки краткосрочных межбанковских кредитов слегка понизились в среду, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 6,67% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметках 6,73%, 6,78% и 6,81% годовых соответственно.