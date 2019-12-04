Рубль может "коснуться" значения 70руб./$ в 2020 году - Альфа-банк

Высока вероятность движения курса рубля до 70 руб./$, особенно во 2П20, сообщается в обзоре Альфа-банка.

Главный сюрприз 2019 года связан с тем, что курс рубля оказался слабее наших ожиданий (мы прогнозировали 67 руб./$ на конец этого года, и на этот уровень рубль вышел уже в августе), тогда как конъюнктура рынка оказалась намного лучше наших ожиданий", - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Во-первых, указывает специалист, с повестки дня рынка пока исчезли опасения дополнительных санкций. Во-вторых, ЦБ начал этот год с высокой номинальной процентной ставки, благодаря чему Россия была привлекательной для иностранных инвесторов. В-третьих, в последние месяцы появились признаки возобновления диалога с Украиной, и отношения между странами имеют шансы на нормализацию после саммита Нормандской четверки в Париже 9 декабря.

И хотя все эти факторы могут позитивно влиять на ситуацию в ближайшие месяцы, на горизонте уже появляются новые риски, констатирует Н. Орлова. Во-первых, иностранные инвесторы увеличили свое присутствие в российских активах с 24% в январе 2019 г. до 32% в ноябре 2019 г. Этот уровень выглядит рискованным (с точки зрения стабильности рынка) в случае негативного развития событий. Во-вторых, недавнее усиление политической нестабильности в Латинской Америке может ослабить расположенность инвесторов к активам развивающихся рынков и до некоторой степени спровоцировать отток иностранного капитала.

"Таким образом, хотя мы придерживаемся весьма позитивных ожиданий в части цен на нефть, прогнозируя их на уровне $65/барр. в 2020 г., мы считаем, что высока вероятность движения курса рубля до 70 руб./$, особенно в 2П20", - заключает Наталия Орлова.