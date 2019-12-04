Большинство факторов говорит в пользу снижения ставки ЦБ на 25 б.п. на предстоящем заседании - Райффайзенбанк

Подавляющее большинство факторов (рисковый фон, волатильность рубля, ожидаемая траектория по инфляции) говорят в пользу умеренного снижения ставки ЦБ на предстоящем заседании (базовый сценарий – снижение ставки на 25 б.п. до 6,25%), говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Инфляционные ожидания населения, по данным ЦБ РФ, обновили многомесячный минимум, составив 8,3% в ноябре (ниже значение было только в апреле 2018 г., 7,8%). "Хотя традиционно перед праздниками респонденты обычно ожидают повышения цен (несмотря на то, что их спрашивают об уровне инфляции г./г., на которую сезонность не влияет), в этом году ожидающих этого негативного сезонного фактора меньше. Кроме того, ожидания населения, как мы полагаем, продолжают оставаться адаптивными, т.е. снижаются вслед за текущей дезинфляцией", - отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Инфляционные ожидания в целом, по мнению эксперта банка, могут стать аргументом для любого решения ЦБ в зависимости от выбранного контекста. Так, совсем недавно Э. Набиуллина отметила, что следующее решение по ставке в т. ч. будет основано на динамике инфляционных ожиданий. "Однако, как мы не раз видели, они все же не являются одним из ключевых факторов для решений регулятора, - отмечает Станислав Мурашов. - Так, из-за паузы в снижении ставки Fed Funds, которую ФРС, вероятно, возьмет на ближайшем заседании 11 декабря, желание ЦБ смягчать политику сейчас может уменьшиться (решение будет принято 13 декабря). Тем не менее, подавляющее большинство других факторов (рисковый фон, волатильность рубля, ожидаемая траектория по инфляции) все же говорят в пользу умеренного снижения ставки ЦБ на предстоящем заседании (наш базовый сценарий – снижение ставки на 25 б.п. до 6,25%)".