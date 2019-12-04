Возможное дополнительное сокращение ОПЕК добычи нефти на 400 тыс. барр. может привести к росту цен "черного золота" - "БКС Глобал Маркетс"

Согласно последнему отчету МЭА, спрос на нефть уже превышает предложение почти на 500 тыс. барр. в сутки, и возможное дополнительное сокращение ОПЕК добычи на 400 тыс. барр. может привести к росту цен, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

В последние несколько недель цены на нефть колебались в диапазоне $60-64 за барр. на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики и переменчивости настроений в отношении перспектив торговых войн. Сейчас динамика цен на нефть, скорее всего, будет отражать итоги саммита ОПЕК+, который состоится 5-6 декабря, полагают эксперты "БКС Глобал Маркетс".

"Согласно последнему отчету МЭА, спрос на нефть уже превышает предложение почти на 500 тыс. барр. в сутки, и возможное дополнительное сокращение добычи на 400 тыс. барр. может привести к росту цен, - прогнозируют аналитики инвесткомпании Кирилл Таченников и Василий Мордовцев. - Помимо макроэкономики, позитивными факторами для акционеров Лукойла могут стать предстоящее закрытие реестра под дивиденды за 1П19 в конце декабря (промежуточная DY – 3%) и официальное одобрение новой дивидендной политики советом директоров (5 декабря)".

Также 5 декабря Газпром может утвердить новую дивидендную политику, предусматривающую выплату 50% прибыли после 2021 г. Тем не менее, эксперты "БКС Глобал Маркетс" считают, что довольно оптимистичные ожидания в отношении будущих дивидендов уже учтены в котировках, в то время как фактическое объявление может разочаровать рынок.