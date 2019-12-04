Котировки золота достигнут 1 500 долл. США и 1 575 долл. США за унцию на горизонте 3-х и 12-ти месяцев - Julius Baer

Котировки золота достигнут 1 500 долл. США и 1 575 долл. США за унцию на горизонте 3-х и 12-ти месяцев соотвественно, сообщается в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстена Менке.

Внешнеторговая напряженность между США и Китаем вернулась в центр внимания финансовых рынков, указывает эксперт Julius Baer. После прогресса, достигнутого за последние несколько недель, президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не видит острой необходимости заключать торговое соглашение в текущем году. Фондовый рынок отреагировал на новость снижением, в то время как защитные активы, включая государственные облигации и золото, показали рост, отражая возобновившуюся неопределенность.

"Сменяющаяся динамика внешнеторговых переговоров влияет на рынок золота в основном через настроения на рынке фьючерсов, - полагает Карстен Менке. - Эскалация напряженности летом подпитывала бычьи настроения среди краткосрочных трейдеров и привлекла игроков, следующих за трендом. Последующая нормализация охладила бычьи настроения и вылилась в закрепление прибылей. Если не учитывать эти краткосрочные колебания, мы считаем, что среднесрочный и долгосрочный прогноз по глобальной экономике является основным фундаментальным фактором для золота".

Несмотря на то, что с лета опасения о начале рецессии снижались, темпы роста глобальной экономики остаются неуверенными и в следующем году должны снова замедлиться, полагает специалист Julius Baer. "Это поддержит спрос на золото как на защитный актив. На этом фоне мы сохраняем уверенность в долгосрочной позитивной динамике драгметалла и подтверждаем конструктивную позицию по рынку. Мы ожидаем, что котировки золота достигнут 1 500 долл. США и 1 575 долл. США за унцию на горизонте 3-х и 12-ти месяцев, и продолжат свой рост в дальнейшем", - прогнозирует Карстен Менке.