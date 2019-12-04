Рубль перешел к укреплению после публикации планового объема покупок валюты Минфином в декабре - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль в среду утром сохранял стабильность и перешел к укреплению после публикации планового объема покупок валюты Минфином в декабре, который составит 195,5 млрд руб., а ежедневный объем интервенций сократится с 11,4 млрд руб. в ноябре до 9,3 млрд руб. в декабре (12,1 млрд руб. с учетом операций ЦБ), отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Тем не менее, даже с учетом улучшения в этой части, эксперты банка сохраняют свой прогноз ослабления рубля до 64,5 руб./$ до конца этого года.