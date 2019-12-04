Банк России на ближайшем заседании ограничится снижением ключевой ставки на 25 б.п. - Уралсиб

Банк России на ближайшем заседании ограничится снижением ключевой ставки на 25 б.п., говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

"Инфляционные ожидания в ноябре составили 8,3%, в октябре же они оценивались в 8,6%, - указывает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева. - Инфляционные ожидания населения непрерывно снижаются с июля, когда они были на уровне 9,4%. В то же время в недавно опубликованных ЦБ оценках ценовых ожиданий предприятий отмечался их некоторый рост. Инфляционные ожидания учитываются Центробанком при принятии решения по ключевой ставке, но последнее время им уделяется меньше внимания. Также следует отметить, что, несмотря на снижение, инфляционные ожидания остаются повышенными и не "заякоренными". Пока они не создают предпосылок для резкого снижения ставки, поэтому мы полагаем, что на ближайшем заседании Банк России ограничится снижением ключевой ставки на 25 б.п.".