Рынок акций РФ после позитивного старта торгов забуксовал в росте из-за внешнего пессимизма

Москва. 4 декабря. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов, подогретого подросшей нефтью, забуксовал в росте из-за пессимизма на внешних фондовых площадках в связи с возможной отсрочкой заключения торгового соглашения США и Китая.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2887,62 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1417,45 пункта (+0,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,1%.

Доллар стоит 64,18 рубля (+0,03 рубля).

Выросли акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%).

Просели бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6% и -0,9% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%).

В США индексы во вторник снизились третьи торги подряд на фоне опасений возможной отсрочки торгового соглашения США и Китая после заявления президента США Дональда Трампа в ходе пресс-конференции в Лондоне, где проходит саммит НАТО, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем.

Глава Белого дома отметил, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

Ранее в понедельник Трамп сообщил о восстановлении заградительных пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Аргентины и Бразилии. Президент высказал недовольство ослаблением национальных валют этих стран, которое делает их поставки в Штаты более конкурентоспособными.

Также в понедельник стало известно, что США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд. Этот шаг станет ответом на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании, говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Между тем, министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр назвал угрозы США о введении пошлин неприемлемыми и заявил, что Евросоюз готов принять ответные меры.

В среду в Азии сохраняется негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 1,1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,3%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,03%).

Напряженность в торговых отношениях США и Китая может еще больше усилиться в связи с принятием Палатой представителей американского Конгресса законопроекта, требующего от Трампа ужесточения политики в отношении Пекина по проблеме Синьцзяна.

Законопроект, за который во вторник проголосовали 407 законодателей при одном против, требует от президента США осудить злоупотребления и репрессии в отношении мусульманских нацменьшинств, в частности, уйгуров, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Документ предусматривает введение санкций против высокопоставленных китайских чиновников, в том числе против члена политбюро ЦК Компартии Китая, секретаря комитета КПК СУАР Чэнь Цюаньго.

Пекин решительно отвергает выдвигаемые обвинения в нарушении прав человека в Синьцзяне и рассматривает даваемые США оценки ситуации в СУАР как грубое вмешательство во внутренние дела Китая, заявили китайские представители.

Ранее принятый США закон "О правах человека и демократии в Гонконге" уже вызвал крайне негативную реакцию в Пекине. В качестве ответной меры Китай запретил заходы в Гонконг американских военных кораблей.

Принятие закона по Синьцзяну станет новым витком обострения отношений между двумя странами и может оказать серьезное негативное влияние на китайско-американские переговоры по торговле, считают наблюдатели.

Тем временем, вышедшие в среду статданные в Китае указали на ускорение темпов роста деловой активности в сфере услуг КНР. Индекс менеджеров закупок (PMI) сферы услуг, рассчитываемый Caixin Media, в ноябре поднялся до максимальных с апреля 53,5 пункта с октябрьских 51,1 пункта. Сводный индекс активности в промышленном секторе и сфере услуг в ноябре увеличился до 53,2 пункта с 52 пунктов месяцем ранее.

Нефть в среду дорожает на данных Американского института нефти о сокращении запасов нефти в США за неделю на 3,72 млн баррелей; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций во вторник. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,15 за баррель (+0,5% и -0,2% накануне), январская цена WTI - $56,34 за баррель (+0,4% и +0,3% во вторник).

Минэнерго США обнародует доклад о запасах энергоносителей за прошлую неделю в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают снижения запасов нефти в США - первого за шесть недель - на 1,5 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, в ходе которого, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о недостаточно четком выполнении некоторыми странами условий соглашения об ограничении добычи нефти.

Эксперты рассчитывают, что нефтедобывающие страны смогут договориться о продлении действующего соглашения или даже о дополнительном сокращении добычи. Ранее Ирак сообщил о возможности более глубоких сокращений добычи ОПЕК+.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что новые заявления Трампа о возможной отсрочке торгового соглашения с Китаем до президентских выборов в США стали хорошим поводом для выпуска пара перегретого американского рынка, вслед за этим просели и остальные площадки.

Индекс МосБиржи пробил поддержку 2910 пунктов, и теперь следующей поддержкой выступает отметка 2850 пунктов. Для более сильного снижения причин пока нет. Но они могут появиться позже, если Штаты введут 15 декабря торговые пошлины в отношении китайских товаров. Пока риторика американского президента свидетельствует, что риски такого развития событий лишь нарастают.

Тем временем нефть подрастает в ожидании новостей с саммита ОПЕК+, где интригой является не продление соглашения до конца первого полугодия 2020 года, а будет ли хотя бы вынесен на обсуждение участников вопрос о сокращении на 400 тыс. б/с квот на добычу. Однако возлагать большие надежды на данное мероприятие не следует. По его итогам наверняка будет коррекция в ценах, глубина которой будет зависеть не столько от принятых решений, сколько от комментариев высокопоставленных нефтяных чиновников. Пока же рост Brent в район чуть выше $63 за баррель очень вероятен, считает Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, обострение торговых противоречий США с остальным миром оказывает давление на рисковые активы.

Еще в середине прошлой недели подавляющее большинство участников рынка не ожидало введения с 15 декабря новых пошлин со стороны США в отношении китайских товаров, однако сейчас вероятность этого сценария несколько увеличилась. Исходя из заявлений СМИ, большого прогресса в торговых переговорах за последние полторы недели сделано не было, и Трамп заявил, что готов подождать выборов 2020 года и заключать торговую сделку уже после этого (намекая, что в таком случае она будет проходить на менее выгодных для Китая условиях). Помимо этого, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что "если к 15 декабря позитивного изменения в торговых переговорах не будет, США введут анонсированные ранее тарифы".

В целом отношения США и Китая остаются напряженными не только в сфере торговли, но и по политическим вопросам. Палата представителей Конгресса США во вторник приняла законопроект о поддержке Китаем уйгуров, МИД Китая пообещал ответить. Также в китайских СМИ появилась информация о том, что правительство страны может в скором времени опубликовать список американских "неблагожелательных организаций", в отношении которых могут быть введены санкции.

Отдельным фактором риска для российских активов в США может стать голосование в комитете по иностранным делам Сената по законопроекту, предусматривающему введение санкций в отношении РФ на следующей неделе, однако пока динамика рынка в большей степени определяется внешним фоном. При сценарии постепенной стабилизации настроений на глобальных рынках можно ожидать возвращения индекса МосБиржи к отметке 2900 пунктов, а в четверг, 5 декабря, важным событием станет публикация новой дивидендной политики "Газпрома".

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, торговая война продолжает разрушать оптимизм инвесторов. Одной из идей импортных пошлин США является возвращение американских предприятий на родину. В данном контексте затягивание переговоров становится вполне объяснимым явлением. Соответственно, можно не удивляться тому, что Трамп вполне спокоен, когда говорит о возможности перенести сроки подписания торгового соглашения на время после президентских выборов.

Трамп объявил о возвращении пошлин на сталь и алюминий для Аргентины и Бразилии, которые, по его мнению, намеренно ослабляют свои валюты, чтобы создать преимущества для своих экспортеров. Франции также грозят пошлины на $2,4 млрд экспорта в ответ на принятие цифрового налога, который затрагивает интересы крупнейших интернет-компаний США. Подобные действия также могут быть применены против других стран. И, наконец, в США готовят ответ на практику субсидирования Airbus. Более того, импортные пошлины могут быть приняты с вполне официальным одобрением ВТО.

Fox News сообщает, ссылаясь на свои источники, что Белый дом все же планирует повысить тарифы на китайский экспорт в США с 15 декабря. Если это произойдет, то, по сути, весь переговорный цикл необходимо будет начать с самого начала, считает аналитик.

Накануне индекс МосБиржи закрыл день ниже отметки 2900 пунктов, что подтверждает краткосрочную негативную тенденцию в направлении 2800-2820 пунктов. После тревожных заявлений накануне Китай и США пока не спешат успокаивать рынки, что усиливает ожидания срыва текущего цикла переговоров. Впрочем, это нельзя считать неожиданностью, так как Трамп не был готов отменить импортные пошлины для Китая. Соответственно, торговая война продолжается, оказывая разрушительное влияние на мировую экономику, считает Кочетков.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что перед рынком акций РФ открылись новые горизонты снижения, учитывая сохраняющиеся пессимистичные сигналы с мировых фондовых площадок.

Трамп напугал рынки комментариями о целесообразности заключения торговой сделки с Китаем после президентских выборов в США в следующем году. Уже 15 декабря подходит новый срок ужесточения пошлин на китайские товары. Если ограничительные меры будут введены в действие, отношения двух стран, вероятно, лишь усугубятся. Кроме того, Трамп объявил о грядущих новых пошлинах на импорт ряда товаров из Бразилии, Аргентины и Франции, усилив торговые опасения.

Индексы МосБиржи и РТС выпали вниз из краткосрочных диапазонов 2900-2960 и 1420-1470 пунктов соответственно, указав на опасность развития нисходящего тренда. Следующими целями движения индикаторов теперь могут стать отметки 2840 и 1390 пунктов соответственно. Мировые фондовые рынки перешли в стадию нисходящей коррекции, которая дает о себе знать и в среду. Источником локального позитива для рискованных активов выступила лишь оптимистичная статистика по экономике КНР.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром подросли акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+8,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%).

Подешевели бумаги "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-6,9%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-2,7%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,7%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 10,443 млрд рублей (из них 3,912 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").