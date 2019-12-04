Котировки нефти будут оставаться около 60 долл. США за баррель в ближайшем будущем и ниже 60 долл. США в 2020 г. - Julius Baer

Котировки "черного золота" будут оставаться около 60 долл. США за баррель в ближайшем будущем и ниже 60 долл. США на протяжении 2020 года, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера.

Страны ОПЕК на этой неделе встретятся в Вене для обсуждения политики в сфере нефтедобычи, напоминает эксперт. "Какое-то время назад нефтяные державы, включая Россию, согласовали свои интересы в историческом соглашении об ограничении добычи, которое отчасти оказалось успешным в поддержании уровня котировок нефти, - отмечает Норберт Рюкер. - Главный вопрос сейчас касается того, будет ли ОПЕК продолжать снижать добычу. Текущие условия рынка проверяют терпение и сплоченность нефтедобывающих стран. Пока что Саудовская Аравия несет основной груз снижения добычи, в то время как ключевые поставщики, включая Россию и Ирак, лишь приблизительно следуют установленным квотам".

Учитывая скорое публичное размещение акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco, можно полагать, что Саудовская Аравия видит все меньше причин сокращать добычу в интересах других нефтяных держав. Тем не менее, любые признаки разногласий, по мнению эксперта Julius Baer, подорвут уверенность рынка и окажут давление на котировки нефти, пример снижения которых мы наблюдали в прошлую пятницу.

"Таким образом, мы считаем, что вероятнее всего ОПЕК решит продлить соглашение об ограничении добычи еще на 6 месяцев, - резюмирует Норберт Рюкер. - При этом сохранится возможность для стран-участниц не полностью соблюдать его условия и менять политику в случае изменений на рынке. Учитывая текущую ситуацию, нащупать успешную политику по черному золоту довольно непросто, поскольку баланс спроса и предложения зависит от низких темпов экономического роста и расширения добычи сланцевой нефти. Это не имеет ничего общего с ситуацией экономического спада, когда сокращение использования энергоресурсов приводит к дисбалансу спроса и предложения и требует немедленных действий со стороны нефтедобывающих держав".

Эксперт Julius Baer придерживается нейтральной позиции по рынку нефти и ожидает, что котировки "черного золота" будут оставаться около 60 долл. США за баррель в ближайшем будущем и ниже 60 долл. США на протяжении 2020 года. Пониженный спрос и рост производства в Канаде и бассейне Северного моря повышают вероятность формирования избытка предложения на рынке и проверяют на прочность не только нефтедобывающие страны, но и сланцевую индустрию.