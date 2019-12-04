Рубль остается уязвимым на фоне ухудшения аппетита к рисковым активам на глобальных площадках - "Нордеа Банк"

Рубль остается немногим выше 64 в паре с долларом и 71 в паре с евро, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". В утренние часы давление на российскую валюту оказывает негативный новостной фон по теме торговой войны между США и Китаем.

"Кроме того, результатом вчерашних слушаний в Сенате США стало утверждение голосования (11 декабря) в одном из комитетов Сената по законопроекту, предполагающему санкции против России, - отмечают аналитики банка. - Законопроект был внесен на рассмотрение в Конгресс США в феврале текущего года. Он предполагает санкции против российской судостроительной отрасли, против энергетических проектов с государственным участием, а также ограничения против банковской сферы и государственного долга РФ". Подобные инициативы уже не раз обсуждались американскими конгрессменами в этом году, однако пока значимых последствий эти обсуждения не приобретали, подчеркивают эксперты "Нордеа Банка".

"Тем не менее, как мы неоднократно говорили, санкционная риторика против России может усилиться на фоне приближения выборов президента США, что не добавит оптимизма рублю, - полагают аналитики банка. - На фоне вышеперечисленных факторов риски по российской валюте сегодня смещены в сторону ослабления. При этом сильные данные по деловой активности в сервисном секторе Китая и Индии, опубликованные в утренние часы, удержат валюты развивающихся стран и рубль от более сильного ослабления".