Внешняя конъюнктура и предстоящее погашение ОФЗ 26210 поспособствуют продолжению покупок рублевых облигаций - Промсвязьбанк

Внешняя конъюнктура и предстоящее погашение ОФЗ 26210 на 150 млрд руб. в ближайшие дни будут способствовать продолжению покупок рублевых облигаций, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Во вторник кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1 – 2 б.п. Инвесторы активизировали покупки рублевых облигаций на фоне снижения доходности евробондов развитых стран. UST-10 вчера снизились в доходности на 10 б.п. Из значимых внутренних факторов аналитик банка Дмитрий Монастыршин отметил предстоящее на следующей неделе погашение ОФЗ серии 26210 на 150 млрд руб. "Реинвестирование средств от погашения данного выпуска обеспечит повышение спроса на рублевые облигации, - указывает эксперт Промсвязьбанка. - Согласно плану на IV квартал, Минфину остается разместить в декабре гособлигации на 126 млрд руб. Поскольку объем планируемых размещений меньше предстоящего погашения ОФЗ 26210, то неудовлетворенный спрос на аукционах будет стимулировать покупки на вторичном рынке".

В среду Минфин проведет безлимитный аукцион по размещению ОФЗ серии 52002-ИН (погашение в 2028 г.) и ОФЗ-ПД 26228 (погашение в 2030 г., постоянный купон). "Ожидаем высокий спрос на оба выпуска и размещение без премии к вторичному рынку. Внешняя конъюнктура и предстоящее погашение ОФЗ 26210 на 150 млрд руб. в ближайшие дни будут способствовать продолжению покупок рублевых облигаций", - отмечает Дмитрий Монастыршин.