Москва. 4 декабря. Доллар немного повышается, евро слегка дешевеет на "Московской бирже" в среду утром; рубль незначительно слабеет к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов движения с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,13-64,19 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,19 руб./$1 (+4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 71,1 руб./EUR1 (-0,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,86 копейки к уровню закрытия вторника, до 67,3 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,49 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,67 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых драйверов движения с внешних рынков. Особое внимание инвесторов направлено на торговые взаимоотношения между США и Китаем. Ожидания скорого заключения торговой сделки США и Китаем ослабли после того, как президент США Дональд Трамп заявил накануне, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем.

Трамп отметил, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

Тем временем, Палата представителей американского Конгресса во вторник приняла законопроект, требующий ужесточения политики в отношении Пекина по проблеме Синьцзяна, требующий от президента США осудить злоупотребления и репрессии в отношении мусульманских нацменьшинств, в частности, уйгуров, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Документ, предусматривающий введение санкций против высокопоставленных китайских чиновников, может еще больше осложнить ход и без того непростых переговоров США и Китая, отмечают эксперты.

При этом рубль не особо реагирует на возобновление санкционной риторики против России со стороны представителей американских властей. Властям США трудно определить, насколько эффективными являются введенные против России санкции, заявил во вторник замгоссекретаря США Дэвид Хейл.

"Они дают сдерживающий эффект", - сказал он на слушаниях в сенатском комитете, добавив при этом, что оценить то, как санкции повлияли на российскую внешнюю политику, сложно. При этом Хейл отметил, что зачастую угроза санкций - более действенный инструмент, чем непосредственное их введение.

В свою очередь, сенатор Рэнд Пол призвал провести исследование, чтобы определить, действенны ли ограничительные меры против России. По его словам, американские ограничительные меры часто не помогают Вашингтону достигать своих внешнеполитических целей. "А санкции остаются в силе в течение десятилетий", - добавил Пол.

Цены на нефть растут в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США за минувшую неделю.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,69% - до $61,29 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,66% - до $56,47 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 ноября, сократились на 3,72 млн баррелей. Снижение, если оно будет подтверждено официальными данными, станет максимальным с сентября.

Минэнерго США обнародует доклад о запасах энергоносителей за прошлую неделю в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают снижения запасов нефти в США - первого за шесть недель - на 1,5 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, в ходе которого, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о недостаточно четком выполнении некоторыми странами условий соглашения об ограничении добычи нефти.