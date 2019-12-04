Возможен возврат котировок Brent ближе к 63 долл./барр. при отсутствии новостного негатива - Промсвязьбанк

Возможен возврат котировок Brent ближе к 63 долл./барр. «под» саммит ОПЕК при отсутствии новостного негатива, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Активный фьючерс на нефть Brent в среду утром умеренно подрастает, продолжая удерживаться в зоне 61-63 долл./барр. Нивелировали вчерашний всплеск негатива на рынках как новые заявления отдельных стран-членов ОПЕК, поддержавших надежды о возможности дополнительного сокращения квот на добычу на 400 тыс. барр./сутки на стартующем завтра саммите ОПЕК+, так и данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырой нефти в США сократились на 3,7 млн барр., сильнее ожиданий (консенсус: 1,7 млн барр.).

"Недельные данные Минэнерго США, которые могут подтвердить оценки API, будут в фокусе участников рынка в среду. Локально смотрим на нефть со сдержанным оптимизмом, - в отсутствие новостного негатива считаем возможным возврат котировок Brent ближе к 63 долл./барр. «под» саммит ОПЕК", - прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.