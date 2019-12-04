Торги среды пройдут чуть выше 64 рублей за доллар - РФПИ

Возможное увеличение Минфином объемов покупок валюты на декабрь вряд ли может сильно повлиять на стабильность рубля, торги среды пройдут чуть выше 64 рублей за доллар, говорится в комментарии РФПИ.

"Минфин в среду должен анонсировать объемы покупок валюты на декабрь, которые, по нашим оценкам, могут возрасти с 184 до 215 млрд руб. Но этот рост вряд ли сильно угрожает стабильности рубля. Активность инвесторов осталась пониженной, что логично при текущих вводных, - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. - Значимость внешних новостей остается высокой с точки зрения внутридневной волатильности, однако сами уровни в целом поддерживаются сильными фундаментальными показателями РФ на фоне других ЕМ стран, а также перспективами дальнейшего снижения ставки ЦБ, учитывая признаки замедления роста в промышленности, снижение/стабильность инфляционных ожиданий населения/компаний и комфортные показатели фактической инфляции. В среду вновь ждем торгов чуть выше 64/USD.