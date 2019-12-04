04 декабря 2019 года 10:00
Утренние прогнозы: отскок акций в среду на открытии торгов вряд ли выльется в дальнейший рост
Внешний фон аналитики оценивают как в целом негативный, но в качестве повода для некоторого роста акций на открытии торгов в среду послужит утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов. В дальнейшем рынок, скорее всего, перейдет в состояние консолидации, полагают эксперты.
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Российский фондовый рынок завершил торги вторника снижением на 1,3% по индексу Мосбиржи, а коррекция от максимумов ноября к текущему моменту составляет чуть более 4%. Отдельным фактором риска для российских активов может стать голосование в Комитете по иностранным делам Сената США по законопроекту, предусматривающему введение санкций в отношении РФ на следующей неделе, однако пока динамика рынка в большей степени определяется внешним фоном. При сценарии постепенной стабилизации настроений на глобальных рынках ожидаем возвращения индекса Мосбиржи к отметке 2900 пунктов и ждем публикацию новой дивидендной политики "Газпрома" в четверг".
ГК "ФИНАМ" (Сергей Дроздов): "Индекс МосБиржи во вторник снизился на 1,29%, закрывшись на отметке 2883,48 пунктов. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2880 и 2850 пунктов, сопротивление находится на уровне 2900 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 140500 - 140000 пунктов, сопротивление - 142000 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом около 0,1-0,3%, вблизи отметки 2890 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2880, 2870 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2900, 2910 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее повышение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон остаётся негативным. Во вторник индекс Мосбиржи закрыл день ниже отметки 2900 пунктов, что подтверждает краткосрочную негативную тенденцию. После тревожных заявлений Китай и США пока не спешат успокаивать рынки, что усиливает ожидания срыва текущего цикла переговоров. Соответственно, торговая война продолжается и продолжается её разрушительное влияние на мировую экономику. На этом фоне российский рынок может продолжить коррекцию в сторону поддержки 2800-2820 пунктов по индексу Мосбиржи".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи пробил поддержку 2910 пунктов, и теперь следующей поддержкой выступает отметка 2850 пунктов. Для более сильного снижения причин пока нет. Но они могут появиться позже, если Штаты введут 15 декабря торговые пошлины в отношении китайских товаров. Пока риторика американского президента свидетельствует, что риски такого развития событий лишь нарастают. Однако в среду мы откроемся в плюсе: американские фьючерсы отскакивают от вчерашних минимумов. Подрастает и нефть в ожидании новостей с саммита ОПЕК+. Пока сложно говорить, насколько сильным будет утренний отскок и во что он выльется дальше, поскольку все опять будет зависеть от внешнего фона".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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